У мешканця Кіровоградщини вилучили гранатомет (ФОТО)

Поліцейські Новоукраїнського району виявили у місцевого мешканця предмети, схожі на гранатомет РПГ-22 і набої різного калібру в кількості 115 штук.

Про це «УЦ» повідомили у секторі комунікації ГУ Національної поліції в області.

«За попередніми даними, 25-річний житель одного з населених пунктів району знайшов зброю та боєприпаси у лісосмузі. Слідчі з’ясовують усі обставини події. Вилучені предмети направлені на дослідження», – розповів начальник Новоукраїнського відділу поліції Ігор Матвійчук.

Інформацію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) ККУ.

Цією статтею передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до семи років.