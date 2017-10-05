На Кіровоградщині ймовірного ґвалтівника трирічної дівчинки взяли під варту

Підозрюваного у зґвалтуванні маленької дівчинки у Новомиргороді суд вирішив взяти під варту.

Про це «УЦ» повідомили у прес-службі обласної прокуратури, у четвер, 5 жовтня.

Затриманому вручили повідомлення про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 153 (насильницьке задоволення статевої пристрасті неприродним способом, вчинене відносно малолітньої особи) Кримінального кодексу України.

Новомиргородський районний суд розглянув клопотання прокурора про обрання підозрюваному запобіжного заходу. З огляду на тяжкість вчиненого злочину прокурор орієнтував суд на обрання запобіжного заходу у виді тримання під вартою. Суд клопотання прокуратури задовольнив у повному обсязі.

Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, на Кіровоградщині затримали ґвалтівника трирічної дитини. Ним виявився раніше судимий 37-річний мешканець населеного пункту, де і сталась трагічна подія.

Підозрюваний у зґвалтуванні трирічної дівчинки на Кіровоградщині видавав себе за священика.