На Кіровоградщині на залізничному вокзалі впіймали чоловіка з гранатою

Поліцейські виявили набої та гранату у жителя іншої області, який перебував на залізничному вокзалі Долинської.

Про це «УЦ» повідомили у секторі комунікації поліції в області.

Поліцейські на вокзалі помітили чоловіка, який поводився підозріло. Ним виявився 45-річний мешканець Дніпропетровської області. У ході перевірки документів та проведення поверхового огляду громадянина у його пакеті виявили предмети, схожі на набої калібру 5,45 мм у кількості 296 штук, та гранату Ф-1 з вкрученим важелем.

Вилучене направлено для проведення експертизи.

Інформація внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 7 років.