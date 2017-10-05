У Кропивницькому жінка з ножем пограбувала банк

Працівники поліції викрили зловмисницю у вчиненні розбійного нападу у Кропивницькому.

Про це «УЦ» повідомили у Центрі комунікації поліції в області.

Перебуваючи у приміщенні офісу однієї з фінансових установ, 33-річна мешканка області, погрожуючи касиру ножем, відібрала грошові кошти у сумі близько 10 тисяч гривень.

Пригода сталася ввечері четвертого жовтня, близько 18.30. Зловмисниця прийшла до фінансової установи, дістала з кишені куртки ніж та почала погрожувати працівнику закладу, вимагаючи кошти. Злякавшись, касир змушена була відчинити сейф та віддати нападниці гроші. Після скоєного жінка вибігла з приміщення та зникла у невідомому напрямку.

«Отямившись від пережитого, 30-річна потерпіла повідомила про напад у поліцію. Поліцейські відразу ж виїхали на місце події. Провівши всі необхідні першочергові розшукові заходи, оперативники менш ніж за добу викрили зловмисницю. У нагоді стали і записи з камер відеоспостереження. За місцем мешкання жінки правоохоронці виявили та вилучили речові докази кримінального правопорушення – ніж та частину грошових коштів, які вона зберігала у сумці», – повідомив начальник Кропивницького відділу поліції Дмитро Авдієнко.

Як згодом встановили, жінка, яка ніде не працювала та мала на утриманні трьох дітей, неодноразово брала позики у даному закладі.

За словами нападниці, на злочин вона наважилася з метою сплати кредитів у різних банках та фінансових установах, у яких має заборгованість.

Вирішується питання про оголошення особі підозри у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 187 (розбій) Кримінального кодексу України.

За цією статтею передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років.