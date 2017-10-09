На Кіровоградщині засудили людину-банк

Касир Ощадбанку приймала гроші ніби на депозит і платила відсотки зі своєї кишені.

Про це йдеться у вироку Гайворонського районного суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Засуджена працювала касиром Ощадбанку в Сальковому Гайворонського району. 5 вересня 2010 року вона прийняла від клієнта 40 тисяч гривень, які він хотів покласти на депозит. Касирка не оприбуткувала цю суму, поклавши її до кишені, але справно платила клієнту відсотки.

Згодом – 29 грудня 2014 року, 11 листопада 2015-го та 3 липня 2016-го – вона «поклала на депозит» від цього ж вкладника ще 70, 15 та 35 тисяч гривень відповідно, так само сплачуючи відсотки.

23 вересня 2015 року касирка «оформила депозит» ще одному клієнту – на 13 тисяч 362 гривні 50 копійок. Відсотки також платила регулярно.

Обом обдуреним касирка видала ощадні книжки.

Суд визнав її винною в підробці документів та привласненні майна і призначив покарання у вигляді п’яти років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов’язані з банківською діяльністю та займатися банківською діяльністю на строком на три роки. При цьому їй суд установив іспитовий строк три роки.