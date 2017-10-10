Не судимы будете?

Осторожно, дело закрывается!

Помните фразу из легендарного и пока не запрещенного фильма «Бриллиантовая рука»: «Наши люди в булочную на такси не ездят»? Ее можно легко переделать в «Наши люди по судам без крайней надобности не ходят». Но теперь, после принятия Верховной Радой судебной реформы, даже в случае этой самой надобности, «пересiчнi» украинцы сто раз подумают, прежде чем идти в суд.

Оговорюсь сразу, есть и всегда был в нашем обществе особый тип людей, их издавна неодобрительно называли сутягами, таких хлебом не корми – дай заяву в суд накатать. Но подобных граждан мизерное количество, и эту колонку я пишу не для них. Сегодня – для тех украинцев, кого строительство нового демократического общества должно, казалось, подтолкнуть к защите своих прав не на площадях с булыжниками и горящими шинами, а исключительно в судах – честных и профессиональных.

В колонке минувшей недели я имел неосторожность высказать предположение, что принятие Радой судебной реформы вряд ли что-то изменит в лучшую сторону, поскольку избранные в мантиях остались в своих креслах и кабинетах практически в полном составе. Увы, после более пристального изучения новых законов о суде можно констатировать: будет еще хуже!

Складывается впечатление, что многие новации этих законов направлены исключительно на то, чтобы вообще отсечь простых и небогатых украинцев от судов.

Для начала о самой гнусной новелле, которая устанавливает непреодолимый финансовый барьер перед ищущими правду гражданами. Теперь истцы обязаны уплатить нечто вроде залога якобы для того, чтобы компенсировать ответчику расходы на адвоката в случае его выигрыша. И если вы не внесете сумму, которая должна быть соизмерима, по мнению ответчика и судьи, с суммой в иске, высокий суд может попросту отказать вам в рассмотрении дела. А теперь представьте себе вполне реальный сценарий, что вы решили судиться с облэнерго или водоканалом, имеющими целую команду высокооплачиваемых адвокатов. Прикиньте, какую сумму этого псевдозалога они вам выставят? У вас просто нет таких денег.

Можно, конечно, найти примеры, когда подобная статья закона может сыграть позитивную роль, спасти от разорения, скажем, предприятие или газету, но заметьте, ни в Европе, ни в Америке такой законодательной нормы нет. Там на первом месте – право человека отстоять свои интересы в суде. Даже если он беден, как церковная мышь. Даже если он законченный сутяга. Конституция превыше всего.

Точно так же ограничивают права человека и другие нововведения. Почему, например, количество вопросов от участников процесса должно теперь ограничиться десятью? Не пятнадцатью, не сорока? А если «доцент тупой» и из него клещами надо тащить каждое слово?

Есть еще одна новая статья, которая со всей дури ударит по СМИ. Теперь судья может своим решением ограничить допуск в зал судебных заседаний людей, желающих присутствовать на слушании дела, по причине отсутствия свободных мест. Назначай слушания резонансного дела в маленькой комнате, загони туда десяток титушек или активистов, и все – журналистам там места нет.

Что касается вызвавшей бурную реакцию в политикуме так называемой поправки Лозового, которая предполагает сокращения сроков досудебного расследования тяжких или особо тяжких преступлений до 6 месяцев, то, поверьте, с ней будет все хорошо. В том смысле, что ее с большой помпой и по «просьбе трудящихся» отменят. Поработает немного, разгрузит суды от десятков тысяч дел – и отменят. Как закон имени Нади Савченко. И все будет как прежде. Или почти так же…