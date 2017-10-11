Психолога Кропивницького СІЗО, яка сама виховує неповнолітню дитину, змушували працювати вночі

Прокуратура розпочала кримінальне провадження за фактом грубого порушення законодавства про працю службовими особами ДУ «Кропивницька УВП № 14».

Про це «УЦ» повідомили у прес-службі прокуратури області.

До прокуратури надійшло письмове звернення психолога установи про порушення її трудових прав як одинокої матері, яка виховує малолітню дитину. Перевірка фактів, викладених у зверненні, встановила, що в порушення норм трудового законодавства жінку неодноразово залучали до робіт у нічний час, до надурочних робіт та робіт у вихідні дні.

Протиправні дії службових осіб установи кваліфікували за ч. 2 ст. 172 Кримінального кодексу України, тобто грубе порушення законодавства про працю, вчинене відносно жінки, яка має дитину віком до чотирнадцяти років.

Досудове розслідування триває.