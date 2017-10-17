Разобраться как следует и наказать кого попало

В деле о рейдерстве в Бережинке Кировоградского района наказание понес пока лишь государственный регистратор. Да и там, мягко говоря, не все однозначно.

В мае нынешнего года фермер Николай Трибиненко заявил о рейдерском захвате принадлежащего ему и его сыновьям ООО «Нива – 2010» некоей фирмой из Днепра. 23 мая противостояние из судов перешло непосредственно в Бережинку, где объявились новоиспеченные «владельцы» предприятия в сопровождении «титушек». Местные стали на защиту Трибиненко. При этом незваные гости стреляли в людей и бросали шашки со слезоточивым газом.

Несколько селян получили ранения. Рейдеры не стали дожидаться появления спецподразделения полиции и сделали ноги.

Вечером того же дня стало известно о задержании в центре Кропивницкого авто с 13 вооруженными жителями Киевской области. По данным источников «УЦ», они направлялись в Бережинку, так что могло быть и хуже.

После этого наступило временное затишье – до 13 июня. В село снова прибыли представители новых «хозяев», но все закончилось относительно мирно: они просто не рискнули прорываться на территорию предприятия с боем.

26 июня – очередной виток конфликта. К конторе «Нивы – 2010» подъехали три микроавтобуса с молодыми людьми характерной внешности. Местные опять мобилизовались и прогнали захватчиков. Убегая, те подожгли поле, но огонь удалось быстро погасить. На поле их и задержали (31 человек), передав потом полиции.

27-го защищать имущество Трибиненко прибыла охранная фирма – по сути, демобилизованные бойцы батальона «Донбасс» во главе с экс-командиром этого подразделения Анатолием Виногродским (на фото). Около семи вечера полиция и Национальная гвардия заставили их погрузиться в автобус и покинуть Бережинку. При этом, по утверждению многих очевидцев, правоохранители перестарались.

Экс-«Донбасс» вскоре вернулся в село. Прокуратура Херсонской области ныне расследует превышение полномочий полицией и Нацгвардией. Как показывает практика, передача дела по одному и тому же государственному ведомству в другой регион часто означает похоронить его.

Пока продолжались силовые противостояния, Министерство юстиции даже создало специальный антирейдерский штаб при ОГА. А заместитель министра Елена Сукманова на пресс-конференции в Кропивницком заявила, что государственного регистратора из Малой Виски Владимира Руденко, который изменил владельца «Нивы – 2010» в государственном реестре, лишили лицензии. Она также сообщила, что семье Трибиненко вернули 35% собственности, по оставшейся части идут суды.

Сам Руденко считает, что все делал правильно. «Во-первых, хочу подчеркнуть, что заявление об аннулировании моей лицензии – это неправда, – сказал он “УЦ”. – Нет такого понятия, как аннулирование лицензии государственного регистратора, поскольку нет никакой лицензии. Меня отключили от государственного реестра. Во-вторых, по закону, государственный регистратор не совершает сделку, он просто вносит данные в реестр на основании нотариально заверенных документов».

Руденко утверждает, что документы о смене собственников были должным образом оформлены: «На них стояли печать и подпись нотариуса. У меня нет полномочий проверять достоверность нотариальных действий, я просто – повторяю – обязан внести изменения в реестр на основании нотариально заверенных документов. На каком основании я должен отказать? Печать нотариуса не понравилась, его подпись или фамилия? Какие конкретно нормы закона я нарушил?»

Владимир Руденко также отметил, что обжалует решение Мин­юста о лишении его доступа к государственному реестру через суд.

Еще один штрих, без которого картина будет неполной, – пространный пресс-релиз Прокуратуры Кировоградской области, разосланный 12 октября, в аккурат перед приездом в областной центр и Бережинку народного депутата Семена Семенченко, который принимал активное участие в конфликте на стороне Трибиненко. Вероятно, таким образом прокуратура попробовала сыграть на опережение, дескать, мы тоже не сидим сложа руки: «Несмотря на то, что последние установленные владельцы, по которым имеются данные о регистрации корпоративных прав ООО “Нива 2010”, получили их на основании нескольких последовательных сделок, в том числе с использованием оффшорных фирм, незаконные сделки и лицо, причастное к совершению противоправных действий, следствием установлено. Подозреваемым в совершении рейдерского захвата аграрного предприятия является представитель фирмы, в пользу которого был подписан договор дарения корпоративных прав. Указанному лицу готовится сообщение о подозрении в подделке документов, предоставляемых для проведения государственной регистрации, и противоправном завладении имуществом предприятия (ч. 1 ст. 205-1 ч. 3 ст. 206-2 УК)». И еще: «В двух уголовных производствах по событиям на территории спорного агропредприятия досудебное следствие завершено. Речь идет о совершении группой лиц хулиганства с применением огнестрельного оружия, которое имело место 23 мая, и попытки захвата территории предприятия, состоявшейся 26 июня.

По первому делу <…> перед судом предстанут 6 человек.

Что касается второго производства, <…> обвинительный акт по ч. 3 ст. 206 (противодействие законной хозяйственной деятельности, совершенное организованной группой) Уголовного кодекса Украины в отношении 25 подозреваемых направлен в суд для рассмотрения по существу».

Итак, что имеем в сухом остатке?

Первое. Семье Трибиненко вернули всего лишь 35% имущества. Удастся ли выиграть суды по оставшейся доле – тот еще вопрос.

Второе. Минюст наказал государственного регистратора. Довольно неоднозначный поступок, учитывая, что тот внес изменения в реестр на основании нотариально заверенных документов.

Третье. Нотариус, который ставил свои подпись и печать на сомнительные документы, продолжает заниматься нотариальной деятельностью.

Четвертое. Дело о превышении полномочий правоохранителями находится на контроле в другой области и имеет весьма призрачные перспективы.

Пятое. Суды по задержанным «титушкам» будут.

И последнее, самое главное. Прокуратура наконец-то определилась с личностью рейдера. Удивительно, но им оказался «представитель фирмы, в пользу которого был подписан договор дарения корпоративных прав». Правда, ему даже еще не вручили официальное подозрение, так что все эти слова пока – лишь цитата из пресс-релиза.

Это когда-нибудь закончится?