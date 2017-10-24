Кузница дефицитных кадров

Сейчас это учреждение называется «Кировоградское высшее профессиональное училище № 4». Но на самом деле оно – одно из старейших в Кропивницком. На минувшей неделе было отмечено его 150-летие.

– К этой дате мы хотели уже подойти с новым названием, - говорит и. о. директора училища Оксана Яценко. – Но не успели, сейчас наше предложение по переименованию рассматривается в Минобразования. А они работают неспешно.

Если министерству предложение педколлектива училища понравится и будет утверждено, через несколько недель оно получит новое название: Центральноукраинское высшее профессиональное училище им. Николая Федоровского. Таким образом дирекция и преподаватели учебного заведения хотят увековечить имя его основателя – преподавателя Елисаветградского кавалерийского училища.

– Федоровский выступил как инициатор и основатель, но средства на постройку, а потом на содержание этого училища дали жены елисаветградских офицеров, - говорит Оксана Евгеньевна. – И в 1867 году Елисаветградское ремесленно-грамотное училище было открыто и приняло первых студентов.

Училище задумывалось как школа для детей бедняков – обучение и проживание здесь были совершенно бесплатными. Студенты и студентки могли выбирать из широкого перечня специальностей – от токарного дела до вышивания и шелкопрядства. Довольно быстро в ремесленно-грамотном училище образовался свой культурный очаг – на его сцене свои первые шаги делали братья Тобилевичи в пьесе «Вечорниці» в постановке П. Нищинского. Корифеи украинского театра, кстати, в течение многих лет участвовали в жизни училища: они состояли в Елисаветградском товариществе распространения ремесел и грамотности (этот благотворительный фонд был специально организован для сбора средств на содержание грамотного училища) и в разных уголках Российской империи ставили спектакли, средства от которых передавали в товарищество.

– Судя по документам и воспоминаниям выпускников того времени, ремесленно-грамотное училище давало прекрасные знания, - отмечает Яценко. – Обучение было бесплатным, так что желающих поступить хватало, и в студенты отбирались лучшие по результатам вступительных экзаменов.

За долгую историю существования ремесленно-грамотное училище дважды прекращало работу: в первый раз – с 1917-го по 1921 год и во второй раз в начале 40-х годов ХХ века. Причины, думаем, объяснять не нужно. Оба эти периода могли закончиться полным закрытием заведения, но, видимо, власти понимали – оно необходимо. Тем более что училище имело неплохую материальную базу – учебный корпус (он находится по ул. Вокзальной и является памятником архитектуры), вокруг него располагались мастерские и студенческие общежития. Была даже собственная кузница.

Во времена СССР училище постепенно теряло свои первоначальные специальности и приобретало новые, в большинстве связанные с работой по металлу. Оно готовило специалистов для двух крупнейших машиностроительных заводов Кировограда – «Гидросилы»и «Красной звезды». Эта традиция жива и сегодня:

– У нас прекрасное взаимопонимание с руководителем «Гидросила ГРУП» Павлом Штутманом, - говорит и.о. директора училища. – В нынешнем учебном году при его поддержке для наших студентов было организовано дуальное образование. Дети работают на производстве, на современных станках и получают за свои труды зарплату. По-моему, это лучшая мотивация не только к получению профессии, но и воспитание производственной ответственности, ответственности за качество своей работы. А это для квалифицированного специалиста очень важная черта характера.

В дореволюционном здании по ул. Вокзальной (до этого – Октябрьской революции) училище находилось до 1986 года. Затем власти приняли решение перенести его в новое здание по ул. Маршала Конева (сейчас – ул. Юрия Коваленко), где оно находится и сейчас. А от старого комплекса построек остался лишь главный учебный корпус – мастерские и кузница были разобраны, на их месте выросли многоэтажные дома Ковалевского жилого массива.

Сегодня ВПУ № 4 предлагает широкий выбор технических специальностей – от металлообработки и слесарного дела до электрики. Выпускники этого учебного заведения понадобятся на любом производстве. Но Оксана Яценко констатирует грустный факт – технические специальности пока пользуются довольно низким спросом среди абитуриентов.

– Дело не только в том, что нынешняя молодежь не хочет работать руками, - говорит она. – В школах профориентация пока находится на довольно низком уровне. Многие дети просто не знают, чем хотят заниматься, и имеют очень смутное представление о технических профессиях. У них есть родители, воспитанные в советской парадигме и желающие, чтобы их дети становились юристами или переводчиками. Считается, что техническое образование не позволит зарабатывать достаточно денег. Но в реальности это ведь не так.

На самом деле многие выпускники ВПУ № 4 прошлых лет успешно осваивали самые разные виды деятельности и достигали успехов. Здесь, например, начинали свой трудовой путь «золотой голос Кировоградщины», диктор радио Николай Левандовский и бывший мэр Кировограда Владимир Пузаков.