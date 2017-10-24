Мерзнуть нельзя включить

Ежегодно старт отопительного сезона в Кропивницком превращается для городских властей в нечто сродни подвигу. Как правило, запоздалому.

Осень 2017 года исключением не стала. Наоборот, в нынешнем году к старым бедам добавились новые, результат – неприлично низкие температуры в помещениях, от которых жители города страдали целую неделю. Особенно туго пришлось детворе и больным – в среднем столбики термометров в социальных учреждениях показывали 14-15 градусов. Мы очень надеемся, что к выходу номера в печать ситуация стабилизировалась.

На вопрос, почему в начале отопительного сезона нам приходиться мерзнуть, так и нет внятного ответа. Во вторник в стенах городского совета состоялась пресс-конференция начальника главного управления ЖКХ Виктора Кухаренко с участием руководителей теплогенерирующих предприятий. Каждый рассказал свою версию событий.

Версия управления ЖКХ: согласно нормам закона, запуск котельных должен произойти, когда среднесуточная температура продержится на отметке 8 градусов по Цельсию или ниже в течение трех суток подряд. Кухаренко отметил, что во вторник истекли лишь вторые сутки. Чтобы решить вопрос температурного режима в больницах и детских садах, на прошлой неделе была собрана специальная комиссия, принявшая единогласное решение о запуске котельных, питающих теплом социальные объекты. В течение последующих дней свои мощности запустили два поставщика тепла – КП «Теплоэнергетик» и предприятие «Интерресурсы», отапливающее дома в райцентре. С «Кировоградтеплом» вышла заминка – его системы инертны, и по состоянию на вторник температура теплоносителя еще не достигла нормативного значения. Кроме того, не удалось запустить одну из крупнейших городских котельных – Юго-Западную – в связи с аварией на магистральном газопроводе. На ее ликвидацию требуется до двух суток. Сутки спустя теплоноситель должен дойти до батарей в домах, раньше никак, а все благодаря разбалансированности системы, возникшей из-за массовой установки автономок.

Версия КП «Теплоэнергетик»: по словам его директора Сергея Колотухи, уже запущены 5 котельных, подающих тепло на Новониколаевку и поселок Новый. В домах на Новом уже тепло. В целом полет нормальный, предприятие работает в штатном режиме.

Версия предприятия «Кировоградтепло»: запустить большую часть мощностей предприятие не может. Заместитель директора «Кировоградтепло» Анатолий Таран сообщил, что по неизвестной причине специалисты «Кировоградгаза» проигнорировали решение комиссии от 20 октября. По нормам перед запуском котлов представители облгаза должны прийти на объекты и снять пломбы с газовых коммуникаций. Делать это в облгазе отказались, мотивируя свое решение наступающими выходными. Специалистов ждали в понедельник – они не появились. По состоянию на вторник заветные краны все еще были запломбированы.

Естественно, первые неудобные вопросы у представителей прессы появились к «Кировоградгазу». Но ответить на них было некому. Тогда возник вопрос к управлению ЖКХ и «Кировоградтепло»: если известно об инертности системы и газовиков, может, стоило приурочить ее запуск не к заветным «трем суткам по 8», а как было ранее – к 15 октября?

Городские власти в данной ситуации выглядят, мягко говоря, мальчиками для битья. Все меры к началу сезона приняты, даже решение комиссии есть, но обстоятельства, как всегда, непреодолимы.