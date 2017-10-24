Виталий Скоцик: «Мы сильные, мы выстоим»

Эксперты утверждают, что выборы более чем в двухстах объединенных территориальных громадах страны, которые состоятся в ближайшее воскресенье, будут генеральной репетицией. Пятерка партий-лидеров в дальнейшем разыграет президентскую и парламентскую позиции на будущих выборах. С мнением экспертов соглашается лидер Аграрной партии Украины Виталий Скоцик, о чем он заявил на пресс-конференции.

Аграрии рассчитывают взять не менее тридцати процентов поддержки избирателей и имеют на это все основания, поскольку в определении с кандидатами полагались на лидеров общественного мнения, представителей всех профессий, представленных на территориях. При этом лидер АПУ, завершивший тур по стране нашей областью, констатировал, что нынешняя избирательная кампания не обошлась без грязных технологий. Имеют место традиционные подкупы избирателей, подставные кандидаты, запугивание, уничтожение предприятий. Несмотря на это, аграрии планируют не только удержаться на третьей позиции по результатам местных выборов 2015 – 2017 годов, но и подняться выше. «Наша стратегическая задача – быть в пятерке лидеров», – заявил Виталий Скоцик.

Аграрии, объединенные в политическую силу, обещают сюрпризы на выборах. Председатель АПУ уверен, что в некоторых объединенных территориальных громадах партия будет иметь от пятидесяти до восьмидесяти процентов поддержки. «Мы не видим другого варианта. Только выигрывать эти выборы и все последующие. Мы готовимся к выборам 2019 года, если только они не состоятся раньше», – сказал лидер аграриев.

В воскресенье на избирательные участки шести территориальных громад области должны прийти около тридцати тысяч избирателей. Кандидаты от Аграрной партии теоретически могут заполнить 85 процентов мест в советах ОТГ в результате выборов 29 октября. Именно столько было выдвинуто кандидатов, осталось только победить. «На местах должны работать депутаты, которые живут рядом с избирателями, ежедневно смотрят им в глаза, а не те, кого назначают, а они затем просто выполняют функции. Надеюсь, что громады проголосуют осознанно, учитывая то, что мы вместе будем строить государство», – заявил глава Кировоградской областной организации АПУ Сергей Таровик.

В выборах в ОТГ участвуют структурированные политические силы, имеющие зарегистрированные местные организации. Таковой является и АПУ. Виталий Скоцик заметил, что возглавляемая им политическая сила, пополняя свои ряды, «не разбирала» тех, кто ходил из партии в партию. Львиная часть членов партии ранее не состояли ни в одной из политсил, как и сам лидер. «В наших рядах люди реальных дел, считающие наивысшим уровнем патриотизма профессионализм. На определенном этапе мы поняли, что, если сами не построим свое государство, никто нам его не построит», – подчеркнул Виталий Евстафьевич.

«Электоральное поле Аграрной партии – весь здравомыслящий народ», – заявил лидер АПУ. По его словам, возглавляемая им политическая сила имеет отличие от остальных: «Будучи на третьей позиции, имея сверху и снизу парламентские политические силы, являясь наибольшим плательщиком налогов (41% экономики – аграрное производство), мы фактически финансируем своих конкурентов. В этом году шесть парламентских партий получили почти 570 миллионов гривен финансирования. И, когда я приезжаю в какой-то регион, где кандидат в депутаты от определенной политсилы получает 15 тысяч гривен только за то, чтоб идти в списке от этой партии, я задаюсь вопросом относительно целесообразности финансирования партий. Мы сильные, мы выстоим, но хотим, чтобы была здоровая конкуренция».

Выборы в ОТГ – уверенный шаг на пути к децентрализации, альтернативы которой для нашего государства нет, считает Виталий Скоцик. «Если бы начали этот процесс десять-пятнадцать лет назад, мы сегодня не имели бы проблем, которые имеем на востоке и юге страны. Из 413-ти ОТГ, которые мы создали начиная с октября 15-го года, 336 не являются экономически самодостаточными», – заметил лидер АПУ.

Аграрная партия на выборы идет с тремя лозунгами. «Землю – громадам!» Землей, находящейся за пределами населенных пунктов, не распоряжаются местные громады. А это основной ресурс для наполнения местных бюджетов. «Деньги – громадам!» Бюджеты вновь созданных ОТГ всего на двадцать процентов состоят из собственных поступлений и на 80 – из центрального бюджета. «Власть – громадам!» Местные громады не в полной мере обладают властью. Аграрии считают, что альтернативы децентрализации нет, но то, что в этом направлении делает правительство, – бутафория. Людям нужно помогать в их стремлении добровольно объединиться.

АПУ к президентским и парламентским выборам идет с четким планом. Все то, что политическая сила делает сегодня, не спонтанное, а четко запланированное в сентябре 2014 года. Деятельность партии наполнена тремя составляющими: структурирование, наращивание рейтинга, готовность быть у власти. С этой целью полтора года назад в Аграрной партии были созданы 25 внутренних советов – прототипов комитетов Верховной Рады. Аграрии намерены не просто прийти во власть, а с первого дня начать эффективно работать. «Мы технологически идем к выполнению наших основных задач: власть в стране и реальные перемены к лучшему за короткий промежуток времени», – подчеркнул лидер АПУ.

«Для того, чтобы строить государство, необходим инструмент. В демократическом обществе иного инструмента, чем политическая сила, не существует. Именно поэтому Аграрная партия в 2014 году поставила перед собой задачу – создать инструмент строительства государства, самоорганизации общества, – заметил Виталий Скоцик. – То, какими темпами наша партия идет вперед, насколько активно пополняются наши ряды, подтверждает: украинский народ понял, что не войной надо брать, а выборами. Надо идти на выборы. Наша задача на выборах 29 октября – минимум тридцать процентов. И это та планка, которую мы ставим перед собой на входе в парламент на предстоящих выборах».

Фото Олега Шрамко, «УЦ»