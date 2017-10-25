Школярі з Малої Виски боротимуться за грант на облаштування майданчику для собак

Школярі з Малої Виски виборюватимуть грант на реалізацію власного проекту.

Про це «УЦ» повідомили у Маловисківській гімназії.

«Відкривай Україну» – це освітній проект для підлітків 7-11 класів з малих міст України, де вони навчаються втілювати свої ідеї та задуми, змінюючи школи, міста та всю Україну. Навчальна програма «Відкривай Україну» розроблена спільно з «Києво-Могилянською бізнес-школою». В ігровій формі учасники працюють над такими уміннями та навичками ХХІ століття, як командоутворення, критичне мислення, проектний менеджмент, комунікація, практикують роботу з ідеями. Освітня пригода для школярів відбувається через онлайн-платформу, яка містить інтерактивні інструкції, навчальні матеріали, надихаючі історії успіху та багато іншого.

8-12 листопада у дитячому таборі «Двіжок» (Київ) відбудеться фінал гейміфікованого освітнього проекту «Відкривай Україну», організованого фундацією соціальних інновацій «З країни в Україну», де команда SHAKE з Малої Виски виборюватиме право отримати грант на реалізацію свого проекту.

Цьогоріч з-поміж 13 тисяч школярів, зареєстрованих на початку проекту, 350 найкращих потрапили до фіналу у складі 24 регіональних команд. Представляти інтереси своєї школи могла лише одна команда (16 осіб – по 3 учні з 7, 8, 9, 10, 11 класів та вчитель-модератор, якого обирали самі ж діти).

На фіналі проекту, котрий поданий чотириденним інтерактивним навчальним інтенсивом, Кіровоградську область представлятимуть школярі з Малої Виски. Команда увійшла до числа фіналістів завдяки представленому проекту «Дог спейс – тренувально-вигулювальний майданчик для собак».

Відеозвіт

За результатами фіналу п’ять найкращих шкільних проектів отримають гранти на їх реалізацію. Нагородження команд відбудеться на 12 листопада в Стереоплазі (проспект Валерія Лобановського, 119, Київ). Дітей підтримають ТОПові українські гурти, серед яких – Pianoбой, СКАЙ, MARU, Brunettes Shoot Blondes, Epolets, ALLOISE, Zapaska, Monochromea, OT VINTA, Nesprosta, «Лев Ременев», «Правиця». Кожен з артистів заспіває пісні на твори українських поетів, які вивчаються у шкільній програмі 7-11 класів. Представлені композиції увійдуть до окремої збірки пісень, яку розповсюдять серед усіх українських загальноосвітніх шкіл.

На гроші, які вдасться зібрати з концерту, три команди-переможниці проекту відправлять на навчання за кордон для знайомства з кращими урбаністичними проектами, меріями європейських столиць, активістами, які прагнуть змінити світ на краще та обміну досвідом з міжнародними громадськими організаціями.