2018 рік стане переломним у теплопостачанні Кропивницького – Райкович

У Кропивницькому поступово опалювальний сезон входить у робочий режим, повідомляє прес-служба мерії.

У місті працюють усі котельні, нормативні температурні режими встановлюються у житлових будинках і об’єктах соціально-культурної інфраструктури міста. Це відзначив міський голова Андрій Райкович під час наради з керівниками виконавчих органів сьогодні, 30 жовтня.

«На жаль, досягнення стабільного теплопостачання – це процес не одного дня, – звернув увагу очільник міста. – Зважаючи на технічний стан системи,це і складне завдання. Дадуть більше тиску на старті, з нашими старезними мережами матимемо більше поривів і зупинок. Власне, такі випадки є, і приховувати їх я не збираюсь».

Водночас у порівнянні з минулим роком КП «Теплоенергетик» швидше і спокійніше увійшло в опалювальний сезон. До іншого підприємства – ДП «Кіровоградтепло» ТОВ «ЦНТІ УНГА» – застережень – значно більше.

«Акцентую увагу керівництва орендного підприємства найперше на поганому стані готовності мереж, – наголосив Андрій Райкович. – Скарг на вашу адресу немало. Не дратуйте народ – піднімайте тиск. Не грайтеся з маніпулюванням температурою на вході й виході: споживачів ваших послуг, а це вихованці дитячих садочків, учні у школах, хворі у лікарні, мешканці будинків цікавить одна температура – температура повітря у приміщеннях!»

Голова міста наказав керівникам теплопостачальних організацій оперативно інформувати головне управління ЖКГ про роботу кожної котельні.

«Керівництво ДП «Кіровоградтепло» прошу ретельно слідкувати за подачею тепла, – сказав Андрій Райкович. – 40 градусів теплоносія на вході у будинки нормального тепла не дасть. А у вас у п’ятницю і сорока не було. Будинки, де автоматика, взагалі не включались. Якщо буде так, керівники закладів мають запрошувати тепловиків і складати акти. Якщо платимо великі кошти, то забезпечте тепло!»

Міський голова відзначив під час наради, що наступний рік має бути переломним у реалізації нової стратегії теплозабезпечення Кропивницького.

«Сьогодні у системі теплопостачання щодня виникають проблеми: газовики диктують своє, мережі старі вкрай розбалансовані, роками накопичились мільйони боргів, – зазначив Андрій Райкович. – Я все це розумію і з рахунків не скидаю! Але стратегічним завданням на наступний і подальші роки для міської ради повинна стати модернізація теплового господарства!»

На думку міського голови, стабільно працювати, ефективно господарювати в умовах суцільних монополій неможливо, тому необхідно активно й відповідально включатися в процес уже зараз – на етапі формування бюджету на наступний рік.

«Досить сидіти в заручниках, ризикувати цілим містом, слухати від людей цілком справедливі нарікання, – підсумував Андрій Райкович. – Адже мої вибачення перед громадою не дадуть людям стабільного тепла в опалювальний період. Тому майбутнє за модульними котельнями, які обслуговуватимуть житлові будинки й об’єкти соціально-культурної інфраструктури. А у багатоповерхівках, де залишилися по 5-10 квартир без автономок, необхідно завершити встановлення у квартирах індивідуальних систем опалення».

Нагадаємо, виконавчий комітет міської ради Кропивницького встановив для ДП «Кіровоградтепло» ТОВ «ЦНТІ УНГА» тарифи на теплову енергію, її виробництво, транспортування і постачання на своєму засіданні 25 жовтня.

Економісти теплового підприємства перерахували розмір тарифів на свої послуги і подали їх на затвердження до виконавчого комітету міської ради. Відповідно до розрахунків і коригування після перевірки фахівцями управління економіки міської ради, вартість теплопостачання для користувачів послугами ДП «Кіровоградтепло» встановлена для населення у будинках з тепловими лічильниками – 1604,79 грн./Гкал. (зростання складає 12,7%), у будинках без приладів обліку – 40,89 грн./м.кв. (зростання 18,9%), для бюджетних організацій – 1811,12 грн./Гкал (зростання 38,7%), інших споживачів – 1811,12 (зростання 9%).

За словами голови ОДА Сергія Кузьменка, постачальники тепла, відповідно до рішення уряду, отримають орієнтовно 20 відсотків знижки на газ. Це дасть змогу переглянути тарифи на тепло.