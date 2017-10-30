Арештованому начальнику кропивницького СІЗО зменшили розмір застави

Арештованому на 60 діб начальнику Кропивницької державної установи виконання покарань №14 Сергію Пазилову зменшили розмір застави.

Про це «УЦ» повідомили в апеляційному суді області.

18 жовтня прокуратура й СБУ взяли Пазилова на спробі дати хабара прокурору. За 2400 гривень (за версією СБУ, за 10000, а 2400 – лише перша частина) та матеріальні цінності (виготовлені в СІЗО всілякі поділки) він просив пом’якшувати чи взагалі не фіксувати результати перевірок.

20 жовтня суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб з можливістю внесення застави у 128 тисяч гривень.

Сергій Пазилов родом із Донеччини, там працював у органах пенітенціарної системи. Має квартиру в окупованій Макіївці. Безпосередньо перед призначенням у Кропивницький (навесні 2017 року) був заступником начальника відділу охорони, режиму, нагляду і безпеки в управлінні Державної пенітенціарної служби України в Запорізькій області.

Наразі Пазилов знаходиться під вартою у Кропивницькій установі виконання покарань №14, він подав апеляцію.

Апеляційний суд Кіровоградської області розглянув скаргу Пазилова сьогодні, 30 жовтня. Колегія суддів вирішила залишити його під вартою, однак зменшила розмір застави до 32 тисяч гривень. На момент підготовки цієї новини до публікації даних про сплату необхідної для виходу на волю суми не було.

Пазилову загрожує покарання у вигляді від чотирьох до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Андрій Лисенко, «УЦ»