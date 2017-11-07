У Світловодську поліція приїхала на сімейну сварку, а поїхала з «ширкою» (ФОТО)

Прибувши за викликом про сімейну сварку, правоохоронці виявили у квартирі 48-річної заявниці наркотик.

«Ширкою» наркомани називають ацетильований опій.

Про це «УЦ» повідомили у секторі комунікації ГУ Національної поліції в області.

«Виїхавши на місце пригоди, працівники групи реагування патрульної поліції в приміщенні квартири жінки виявили на полиці шприц із рідиною коричневого кольору, схожою на опій ацетильований. Вилучене направлено на дослідження», – розповів начальник Світловодського відділу поліції Андрій Гулий.

За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 309 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) Кримінального кодексу України.

Санкцією статті передбачено покарання – до трьох років обмеження чи позбавлення волі.