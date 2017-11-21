Новорічна ялинка у Кропивницькому обійшлася у понад півмільйона гривень

Міськрада Кропивницького придбала штучну хвою за 308 тисяч гривень та ілюмінацію майже за 300.

Про це повідомила начальник відділу культури та туризму Анна Назарець на прес-конференції сьогодні, 21 листопада, передає кореспондент «УЦ».

«Ми передбачали на придбання ялинки 310 тисяч гривень, – розповіла Назарець. – Провели тендер, його виграв підприємець, який запропонував хвою за 308 тисяч. Загалом з бюджету виділили 600 тисяч гривень, на решту грошей купили ілюмінацію».

Директор КП «Міськсвітло» Дмитро Тоток зазначив, що цьогорічна ялинка буде зовсім не такою, як торік: «Ілюмінація – зовсім не та, що ви бачили раніше. Будуть нові елементи, 3D-фігури, також трохи інакше підсвітимо площу».

Він наголосив, що порівняно з іншими містами у Кропивницькому ялинка – не надто дорога: «Ми моніторили ціни. То в середньому ялинка близько двох мільйонів коштує».

Відкриття ялинки, за словами Анни Назарець, планується на 19 грудня.

«У всіх обласних центрах ялинки відкриватимуться одночасно. Про конкретний час ми повідомимо пізніше, але це однозначно буде після п’ятої вечора», – сказала вона.