У Кропивницькому дівчина прийшла на побачення в кафе з пістолетом у кишені

Працівники поліції охорони вилучили предмет, схожий на пістолет, у відвідувачів кафе в Кропивницькому.

Про це «УЦ» повідомили у секторі комунікації ГУ Національної поліції в області.

Близько опівночі наряд групи затримання поліції охорони здійснив виїзд на спрацювання тривожної сигналізації в одному з кафе міста.

Адміністратор закладу повідомив, що кілька хвилин тому виник конфлікт між офіціантом та хлопцем і дівчиною, які відмовилися платити за замовлення. При цьому відвідувач почав погрожувати працівнику кафе предметом, схожим на пістолет. Не зволікаючи, адміністратор натиснув «тривожну» кнопку виклику поліції, тим часом парочка дебоширів сховалася у вбиральні.

Правоохоронці умовили відвідувачів вийти з «засідки». Під час здійснення поверхневого огляду у дівчини поліцейські знайшли предмет, схожий на пістолет, який вилучили. На місце події викликали слідчо-оперативну групу Кропивницького відділу поліції.

Особи порушників встановили. Ними виявилися мешканці Кропивницького 24 та 20 років.

Наразі проводиться перевірка.