«Кіровоградгаз» почав відключати «Кіровоградтепло» від газопостачання (оновлюється)

ВАТ «Кіровоградгаз» припинило газопостачання двох котельних «Кіровоградтепло» у Кропивницькому.

Про це йдеться на офіційній сторінці міськради обласного центру у Facebook, передає кореспондент «УЦ».

Спочатку від газу відключили котельну на вулиці Шатила – без тепла лишилися 18 багатоповерхівок у районі старого автовокзалу та ПТУ №9.

Згодом газ перестали подавати у котельну на вулиці Родимцева, 96. Без опалення – 17 будинків на цій вулиці та у провулку Експериментальному.

12:38. Газ не подається до котельних на вулицях Робоча, 2, та Хабаровська, 5.

Нагадаємо, ВАТ «Кіровоградгаз» попередило про відключення від газу теплопостачальних підприємств Кропивницького з понеділка, 27 листопада.

СБУ може визнати це диверсією.

Сьогодні, 27 листопада, у Кропивницькому відбувається сесія міськради.