Кузьменко попросив завершувати будівництво і ремонти доріг – скоро зима

Голова облдержадміністрації Сергій Кузьменко під час щотижневої апаратної наради наголосив на необхідності завершити зовнішні роботи на об’єктах будівництва в області до початку зими.

Про це він заявив сьогодні, 27 листопада, повідомили «УЦ» у прес-службі ОДА.

«Закінчується календарна осінь. Погодні умови для завершення робіт на об’єктах, які будуються в містах і районах Кіровоградщині, прийнятні», – зазначив голова облдержадміністрації.

Звертаючись до керівників компаній, які через систему Prozorro отримують можливість працювати з державними коштами у галузі будівництва, Сергій Кузьменко наголосив: «Держава не має нічого проти того, щоб підприємці, працюючи з бюджетними коштами, отримували прибутки і сплачували зарплату найманим працівникам. Але держава категорично проти того, щоб підприємці працювали виключно задля прибутку і не виконували договірних умов. Якщо робота буде виконана неякісно або не в повному обсязі, то правоохоронні органи вживатимуть відповідні заходи, а я їм у цьому активно сприятиму. Тому відповідайте за взяті на себе зобов’язання».

Очільник облдержадміністрації також доручив керівникам Служби автомобільних доріг в області та ДП «Кіровоградський облавтодор» спланувати графіки виконання робіт на дорогах, згідно з прогнозами синоптиків, і найближчим часом завершити ремонти і будівництво.