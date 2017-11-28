Другий рік голови: публічний звіт

Більш ніж 2-мільярдний бюджет, виконаний у році, що закінчується, відремонтовані дороги та двори, відкриті медичні заклади, а також програма озеленення, Wi-Fi у бібліотеках, кардіотренажери в школах, нові маршрути комунального транспорту, аптеки у віддалених районах, довгострокова стратегія замість роботи «від кишені» та інші амбітні плани на майбутнє – про це міський голова обласного центру Андрій Райкович говорив під час офіційного звіту за другий рік своєї каденції.

Так у нас ще не звітували: дві години поспіль мер доповідав про зроблене й заплановане, відповідав на запитання зали, де зібралося в повному складі не тільки керівництво міськ­ради, виконкому, управлінь, департаментів міських служб і комунальних підприємств, а й представники цільових фокус-груп: голови квартальних комітетів, медики, освітяни, представники громадського сектору, журналісти.

Нам Райкович вже розповідав предметно про свій 2017-й в ексклюзиві, тому відзначимо найголовніше з того, що лунало, і чого не було в інтерв’ю «УЦ».

Цифри і плани

Одним із найважливіших маркерів роботи міської влади завжди були дороги – як вже було зазначено, у цьому році на них витратили більш ніж вдвічі більше, ніж у минулому, зокрема відремонтовано покриття у 33 дворах, розпочато асфальтування в приватному секторі, де дороги, за визначенням самого голови, давно не бачили навіть грейдера. Звітуючи, він відзначив також, що ця робота буде продовжена без перерви на зиму. Зокрема, незабаром на одній з основних магістралей, вулиці Короленка, почнуть заміну бордюрів – це можна робити, не чекаючи на тепло. А на початку нового будівельного сезону там почнуть вкладати асфальт – тендерні процедури вже закінчено.

Окрім Короленка, другої арки на колишній Колгоспній та капітального ремонту шляхопроводу на Об’їзному, на яких ми детально зупинялися в минулому номері «УЦ», у планах, зокрема, розширення дороги по вулиці Полтавській та реконструкція вулиці Кропивницького. Стратегічне завдання – пустити магістральний транспорт по кільцевому руху та оновити інфраструктуру пасажирських перевезень.

– Наші зупинки, заїзні «кишені» перестали бути актуальними протягом багатьох років і зникли з доріг міста. Треба все це поновити. Ми це поновляємо у вимогах до проектантів, будівельників, і так це буде. Головний напрямок – великогабаритний соціально орієнтований транспорт, – вчергове наголосив Райкович.

Також, за його словами, наступного року в місті має з’явитися окрема служба організації руху транспорту, яка буде вести діалог із приватними перевізниками, а також займатися облаштуванням якісних дорожніх знаків, розмітки, світлофорним господарством.

– Ми 25 кілометрів розмітки нанесли в місті у 2017 році, – зазначив міський голова. – Але це розмітка звичайною маркувальною фарбою. На дорогах вона довго не тримається. Є найновітніша, найсучасніша розмітка – пластикова, яка буде нанесена на відремонтованих дорогах, у 2018 році ця програма буде працювати. Нам розміткою обов’язково треба ще виділити зону громадського транспорту, перший ряд на магістральних дорогах буде відбитий жовтою лінією. Тоді ми унеможливимо стоянку на узбіччях приватного транспорту.

Власне громадського транспорту великої місткості стане більше – на наступний рік заплановане придбання ще 10 автобусів. Серед маршрутів, по яким вони можуть піти, – №130 на Катранівку, він, за словами Райковича, є в планах. А ще міська влада продовжить комунальні пасажирські перевезення дотувати – цього року на це витрачено біля 30 мільйонів гривень.

– Якщо ми надаємо безкоштовні послуги, зрозуміло, хтось за них повинен платити, – констатує мер. – На сьогоднішній день собівартість перевезення в автобусі по обрахункам нашого підприємства «Електротранс» сягає 9 гривень. Ми змушені та обов’язково будемо виконувати соціальні гарантії, які надали держава і міська влада, і за рахунок бюджету разом із депутатами вирішувати питання дотування. Не лише транспорту підприємства «Електротранс», а й тих приватних підприємств, які працюють у реальному секторі економіки. А збитки будемо компенсувати за рахунок бюджету.

Ще з показових чисел: заклади освіти в 2017 році коштували міській раді близько 700 млн гривень, капітальні ремонти проведені в 28 школах та садочках. Більше 1 мільйона гривень витрачено на комп’ютерну техніку та технології в базовій системі освіти. Ще 3 мільйони на спортивне обладнання були отримані з державного бюджету за допомогою лобістів у державній владі – народних депутатів, Кабінету Міністрів. За словами Райковича, підійти до їхнього освоєння хочуть нестандартно – придбати для шкіл кардіотренажери. Це, на думку міського голови, краще, ніж бігати, а можливість програмування обладнання дозволить запобігти шкідливому впливу на здоров’я школярів…

Також у планах на наступний рік – створення комунальних аптек, які мають з’явитись у віддалених районах міста, де комерційним операторам працювати невигідно, і, нарешті, створення та реалізація програми поступової заміни зелених насаджень.

Стратегія

Проте найбільш помітною для стороннього слухача відмінністю риторики теперішнього міського голови від того, про що говорила при подібних нагодах більшість його попередників, є те, що головним досягненням він сам вважає не кількість заасфальтованих метрів і залатаних покрівель, а формування довгострокової стратегії розвитку міста.

– Ми прийшли з великого бізнесу й хочемо запровадити відкриті, прозорі правила в комунальному секторі, – каже Райкович. – Працювати планово й командно – принципи, якими я користуюся в житті, бізнесі та місцевому самоврядуванні. Дуже важливо, щоб не один міський голова, а і його послідовники могли виконувати цю програму, щоб ця програма відповідала бажанням і необхідностям громади та розвитку міста.

Крім того, чи не вперше мер відкладає розмови про значущість сакрального досвіду та робить ставку на професійну молодь, починаючи з власної команди у виконкомі й закінчуючи конкретними підвідомчими закладами, зокрема міської медицини.

– У мене є претензії до окремих закладів, я про це не мовчу. У лікарню люди йдуть за здоров’ям, за життям, і рівень відповідальності, особливо керівників від медицини, повинен бути на порядок вищим. Хто не розуміє, не відчуває цього, з ними треба прощатися. Треба ставити молодших, професійних, підготовлених людей. А тим людям, які вже дійшли до пенсійного віку, щиро дякувати, і будь ласка – вони повинні бути консультантами, методистами, радниками, помічниками. Порядок – це моя ключова вимога до всіх без виключення. До головних лікарів, директорів шкіл, керівників комунальних служб, – зазначає міський голова.