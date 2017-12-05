Без паники! Идет исследование

Не секрет, что своих наркозависимых сограждан, которых в быту называют, как правило, просто наркоманами, украинцы, мягко говоря, недолюбливают и побаиваются. А когда они десятками собираются у чьего-нибудь порога, это вызывает настоящую панику. Такая ситуация в ноябре сложилась в двух шагах от главной площади областного центра, на улице Чмиленко – рядом с детской музыкальной школой и несколькими другими заведениями.

То, что происходило это ежедневно как раз с наступлением ранних осенне-зимних сумерек, естественно, никому не добавляло оптимизма – к примеру, весьма шумно и раскованно ведущие себя молодые люди отпугивали клиентов от расположенного по соседству салона красоты, да и его работницы чувствовали себя весьма неуютно. Вместе с соседями даже собирались писать коллективную жалобу в горсовет. Мы выяснили, к чему бы все это, и спешим успокоить всех заинтересованных лиц: беспокойные собрания у их дверей теперь если и состоятся снова, то не скоро.

Свет на происходившее на Чмиленко с 9 по 27 ноября пролила председатель правления Кировоградского областного отделения благотворительной организации «Всеукраинская сеть ЛЖВ» Юлия Чабанюк. По ее словам, в помещении между адвокатской конторой и «Оптикой», которое структура временно арендовала, проходила местная часть национального исследования.

Речь о биоповеденческом исследовании людей, которые употребляют инъекционные наркотики, – оно одновременно проходило в 30 городах Украины. Такое происходит в нашей стране уже в третий раз, на Кировоградщине – во второй. Заказчик – международный благотворительный фонд «Альянс общественного здоровья». Цель – провести анализ, узнать о поведенческих изменениях наркозависимых, о том, насколько они владеют информацией о ВИЧ-СПИД, гепатитах, насколько безо­пасно употребляют инъекционные наркотики, каким образом они их достают – сами изготавливают или покупают, были ли у них попытки перестать употреблять, имеют ли они семьи, детей и так далее. Также среди представителей одной из групп риска проводились экспресс-тесты на ВИЧ и гепатит С.

– У нас на конец рабочего дня в пятницу (24 ноября. – Авт.) было выявлено 32 ВИЧ-позитивных человека, половина из них уже знали о своем статусе, стоят на учете, некоторые уже принимают лечение, а половина – люди, впервые узнавшие о своем статусе, – поясняет Чабанюк. – На этих людей направлено наибольшее внимание для того, чтобы они дошли все-таки до СПИД-центра, стали на учет, начали получать антиретровирусную терапию и были безопасны для окружающих, чтобы они дальше не передавали свой вирус партнерам или людям, вместе с которыми они употребляют инъекционные наркотики.

За участие в исследовании наркозависимым выдается вознаграждение в размере 150 гривен – именно этим, очевидно, можно объяснить небывалый наплыв желающих пройти анкетирование и экспресс-тесты. Вынужденные соседи насчитывали до пяти десятков за вечер. В целом, по словам представительницы сети ЛЖВ, местная выборка составила 250 лиц, деньги на поощрение поступали официально от международного фонда.

– Есть национальная команда, сформированы бюджеты согласно количеству респондентов… Контингент, сами понимаете, такой – очень сложно его привлечь на бесплатной основе, – говорит Чабанюк. – Я понимаю волнение людей, которые живут и работают рядом, что такой народ собирается. К нам и полицию вызывали, полиция заходили к нам в офис, который мы арендуем, я пояснила цель исследования, что мы делаем, какая цель исследования.

В прошлый раз в нашем городе аналогичное исследование проводилось в 2015 году, тогда это делалось на базе областного наркологического диспансера. На смене места настояли заказчики.

– Я предлагала проводить исследование в более безопасном месте для команды, которая работает, нас там находится каждый день 5 человек, – утверждает наша собеседница. – Также я говорила, что это безопасно и для самих наркозависимых, потому что это «их» территория, скажем так, наркодиспансер. Но в «Альянсе» сказали, что нужно, чтобы это была нейтральная территория. Я предупреждала, что будут проблемы, потому что везде живут люди, предлагала несколько вариантов, даже помещение моего офиса, сети ЛЖВ, они тоже запретили. Такая проблема не только в городе Кропивницкий, я общаюсь с другими региональными координаторами, у большинства есть сложности с людьми, которые проживают рядом, проблемы с полицией и так далее…

Как бы то ни было, исследование уже закончено – необходимое количество респондентов охватили. До встречи через два года?