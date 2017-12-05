Первый шаг к свободе?

АТОшника Илью Орлова из Помошной, обвиняемого в покушении на убийство, выпустили из Мариупольского СИЗО. Его отец надеется, что это станет началом оправдательного процесса.

Напомним вкратце эту историю, за которой пристально следит «УЦ». Военнослужащий Илья Орлов находился в Мариупольском СИЗО по подозрению в покушении на убийство. Шестого мая 2017 года он якобы ранил выстрелом из автомата человека, который продавал неподалеку от воинской части наркотики. Официальные данные о том, что потерпевший имел дело с наркотой, у следствия есть.

12 октября Октябрьский суд Мариуполя решил продолжить Илье Орлову срок нахождения под стражей до 10 декабря включительно, хотя и обвиняемый, и его защитник просили о личном обязательстве. И вот 28 ноября суд отпустил Орлова на поруки народного депутата Борислава Березы. «Что примечательно, за полгода и десять проведенных судебных заседаний прокуратура не смогла не только предоставить на рассмотрение доказательства вины Ильи Орлова, но и доказать необходимость содержания Ильи под стражей, – написал нардеп в Facebook. – Но каждый раз требовала оставить его под стражей, и Илья продолжал сидеть в СИЗО. Даже во время последнего заседания с моим участием с помощью видеосвязи прокуроры не смогли предоставить доказательства или связно аргументировать, почему Илья должен пребывать в СИЗО. И я благодарен судьям Мариупольского суда, которые, услышав позицию адвоката и мои аргументы, отпустили Илью Орлова на мои поруки».

«Я несколько раз пытался выйти на народных депутатов с просьбой взять Илью на поруки, откликнулся Борислав Береза», – сообщил отец АТОшника Николай Орлов.

Илья Орлов сейчас находится в расположении своей части в Николаеве. Следствие по делу о покушении на убийство продолжается. Уроженцу Помошной угрожает до пятнадцати лет лишения свободы, но и защита, и его родные настроены оптимистично. «Я очень надеюсь, что освобождение Ильи из-под стражи – лишь первый шаг к оправданию», – сказал «УЦ» Орлов-старший.