Не просто Таня

Татьяна Яковенко – совсем молодая, но при этом по-настоящему народная артистка. Талантливая певица родилась и провела детство в селе Великая Виска, на факультет искусств кировоградского пед­университета поступила, не имея образования по вокалу, а сегодня она – солистка народного академического ансамбля музыки, песни и танца «Зоряне». И 5 декабря она дала свой первый большой концерт в Кировоградской областной филармонии.

– Сольный концерт – это очень ответственно, – поделилась своими переживаниями перед выступлением Таня. – Тем более, что для меня это впервые, и с таким размахом. Подготовку к нему мы начали в августе – нарабатывали репертуар. Хотя, если точнее, – вспоминали и освежали. Я работаю в филармонии уже 7 лет, и за это время некоторые из песен забылись. Если ты два года что-то не играешь, оно очень быстро улетает из памяти, и приходится учить все заново.

С такой же проблемой столкнулся и оркестр «Зорян» – вся музыка игралась вживую, а зрители получили возможность вновь услышать многие из песен предыдущих лет. Естественно, в основе репертуара – украинские народные песни, которые Тане даются особенно хорошо. Но певица честно призналась нам, что профессионально изучать вокал она стала только после поступления в педуниверситет.

– Все началось с песни «Ветер с моря дул» в шестилетнем возрасте, – рассказывает Таня. – Я услышала ее по телевизору, а потом бегала по дому и кричала. Папа это услышал и решил отвести меня на занятия по вокалу. Мой папа – музыкант-любитель, в молодости играл на бас-гитаре, создавал свою группу, которая выступала на танцах в 80-х годах. В общем, услышав, как я пою, папа решил, что надо с этим что-то делать. И он отвел меня к Александру Сергеевичу Гусеву. Александр Сергеевич – прекрасный педагог и, наверное, лучший мой учитель. Если бы не он, я бы вряд ли выбрала певческую карьеру – не было бы музпеда, не было бы меня в «Зорянах». Но вначале были разговоры: «Я не буду с ней заниматься, я не даю частных уроков» – Александр Сергеевич тогда руководил двумя самодеятельными коллективами. Но папа его все-таки уговорил, и я стала ходить на частные занятия по вокалу. Александр Сергеевич стал мне не просто учителем, но и еще одним дедушкой. Он взял надо мной шефство, его жена Валентина делала со мной уроки – в общем, я фактически вошла в их семью.

Окончив школу, Таня решила поступать на факультет искусств кировоградского педуниверситета. Но в свои силы девушка не верила, а зря:

– Решила попробовать, хотя больших надежд не испытывала. Я около двух лет проучилась в музыкальной школе, но не закончила ее, музыкального образования у меня не было. Но в творческом конкурсе я неожиданно занимаю первое место и поступаю. И удивляюсь: кто я такая, всего лишь девочка Таня из села – и музпед. Я почти все детство мечтала, что поступлю туда, что вместе со мной будут играть и петь другие студенты, учить меня будут именитые преподаватели. Но поверить в то, что мечта стала реальностью, еще долго не могла.

После поступления на первом курсе обучения студентов-вокалистов распределяют в два хора – академический и народный.

– Я хотела идти в академический хор, – говорит Таня, – но в день, когда нужно было выступить перед комиссией, заболела, и у меня сел голос. Понятно, что моих потуг комиссия не оценила и отправила в народный хор. Да, это была трагедия – я плакала, чувствовала себя никому не нужной и так далее. Но через время восстановилась, вылечила горло, начала петь. И Наталья Матвеевна (Н. М. Медведева – бывший руководитель и дирижер хора. – Авт.) удивленно спрашивала «А почему же ты на комиссии ничего не спела?». Я объяснила насчет болезни. И стала солисткой в хоре.

Чувство «я всего лишь девочка из села» Тане пришлось испытывать еще не раз – и не раз судьба благоволила к ней. Наталья Медведева предложила девушке попробовать себя в «Зорянах» – как раз тогда коллектив искал вокалистку.

– Я, конечно, поначалу отказалась – кто такая я, и кто такие «Зоряне», – признается Таня. – О том, чтобы выйти на одну сцену с такими именитыми людьми, я даже думать боялась. Но Наталья Матвеевна настаивала и все-таки уговорила меня на это безумие. Я пришла на прослушивание. Это было очень серьезное мероприятие, на нем было много людей, каждого претендента строго оценивали. Я спела народную песню «Порізала пальчик» (она так и осталась в моем репертуаре) и еще одну песню а капелла. Ко мне подошла Антонина Николаевна (Червинская. – Авт.) и предложила поработать.

Так студентка третьего курса вошла в ансамбль «Зоряне». По окончании университета Татьяна смогла полностью посвятить себя певческой карьере. Она признается: это не приносит много денег, но дает море удовольствия и возможность побывать во всех уголках Украины и за ее пределами.

– Больше всего впечатлений я получила от Америки, – говорит Таня. – Я никогда не мечтала туда попасть. Это была моя вторая поездка с «Зорянами». Первая была в Польшу. Мы участвовали в международном фестивале, и я очень волновалась. Я же должна достойно представить свою страну и коллектив, с которым работаю, а смогу ли? Ведь это «Зоряне», а я – просто Таня. Но все прошло хорошо. Потом была Америка, и это было очень волнительно. Нью-Йорк, Филадельфия – видеть вживую улицы, которые до этого видел только по телевизору в сериалах, – это очень круто и нереально красиво. В летнее время наше руководство выбирает для гастролей страны, где есть море, – Болгария, Греция. Огромное им за это спасибо, потому что коллектив имеет возможность не только выступить, но и отдохнуть…

Первое сольное выступление Татьяны Яковенко на сцене филармонии для многих зрителей стало ошеломляющим. На нем звучал не только прекрасный Танин голос в сопровождении оркестра «Зорян». Зрители могли оценить результаты творческих экспериментов руководителя и аранжировщика оркестра Николая Кваши: он решился на смелый шаг и представил классические произведения – «Прелюдию» Баха и «Ноктюрн» Шопена в обработке народного оркестра. Получилось свежо и оригинально. А под занавес, после множества похвал и слов поддержки, Таня запела вместе с Антониной Червинской. Жаль, что это были лишь несколько строк из песни «Земле моя». Неожиданный дуэт сорвал овации в зале.

А впереди у Тани Яковенко будут новые концерты и новые карьерные вершины. У этой девушки есть все, чтобы их достичь, – талант, прекрасный голос и поддержка родных.