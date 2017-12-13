Вбивство 12-річної дівчинки у Кропивницькому: все, що відомо

12 грудня неподалік бази відпочинку в Обознівці Кіровоградського району поліцейські знайшли тіло дванадцятирічної Катерини Добродій. «УЦ» зібрала в один текст основні факти.

Спочатку вся інформація надходила від рідних Каті. Проте ні її мама, ні вітчим жодного разу не говорили «на камери», за них це робила бабуся дівчинки.

Близько десятої ранку восьмого грудня дівчинка нібито вийшла з дому на вулиці Івана Богуна, 159 (Стара Балашівка). «Все добре було, але вона чомусь не хотіла їхати, – розповідала журналістам бабуся Надія Гордова. – Їй потрібно було в художню школу зранку, але вона відпросилася у мами. Мама спочатку погодилася, але потім все-таки змусила піднятися…»

Днем батьки кілька разів намагалися додзвонитися до Каті – телефон не відповідав. Нікого особливо це не стурбувало, так як викладачі часто вимагають відключити мобільні. Але коли по закінченні англійської, – а це вже після шостої вечора, – вітчим з матір’ю так і не змогли зв’язатися з дочкою, вони забили на сполох. «Кожні дві – три хвилини набирали номер, але Катя не відповідала, а через якийсь час телефон взагалі “потух”», – додала Надія Гордова.

Про зникнення дитини повідомили в поліцію. Там негайно взялися за пошуки. До правоохоронців трохи пізніше додалися військові та кілька десятків добровольців. Курсанти «льотки» прибули з квадрокоптерами й оглядали з їх допомогою місцевість поряд з річкою. В оголошеннях, на які відгукувалися волонтери, були вказані два контактні номери телефонів: 102 та особистий матері Каті Олени Добродій.

У соцмережах почали ширитися чутки – одна чорніше іншої. Поліція оперативно їх спростовувала, наголошуючи: результатів – ні хороших, ні поганих – немає.

Тим часом з’явилися нові подробиці. Як виявилося, водії на маршруті, яким Катя їздила в школу, того дня її не бачили. Через дві доби раптом ввімкнувся телефон дівчинки – о 4:20. Слухавку ніхто не брав, а потім його знайшли – знову вимкненим – недалеко від будинку, де живе сім’я Добродіїв. Це дало поштовх новим теоріям: одна з найвідоміших «груп смерті» в Інтернеті називається «Розбудіть мене о 4:20».

За словами рідних Каті, вчилася вона добре, конфліктів з однолітками не мала. Нещодавно вона начебто зацікавилася рухом в Мережі, учасники якого діляться одне з одним жахливими історіями і змагаються за кількість «лайків». Він називається «Кріпіпаста», і на сторінці дівчинки в Facebook є картинка з його згадкою. Крім того, там можна відшукати ще один малюнок з написом: «Keep calm and hug Slenderman» ( «Зберігай спокій і обіймай Тонкого чоловіка»). Цей Тонкий чоловік – вигаданий мережевий персонаж, що живе переважно в лісі або покинутих будівлях. За легендою, він нападає на самотніх людей, і вони зникають безслідно.

12 грудня поліцейські, розширивши зону пошуків, знайшли тіло Каті біля бази відпочинку «Рожевий слон» в Обознівці Кіровоградського району. Як повідомили згодом у поліції – зі слідами насильницької смерті. Правоохоронці порушили провадження за фактом умисного вбивства.

Увечері 12-го в розпорядженні «УЦ» вже були перші відомості про те, кого підозрюють. Вірити не хотілося, але всі джерела у поліції стверджували, що вбивцею дитини стала її рідна мама.

Вранці 13 грудня це підтвердив перший заступник голови Національної поліції України В’ячеслав Аброськін, написавши у Facebook: «Все виявилося банально просто. Чоловік пішов на роботу, дорогою молодшу дитину відвів до дитсадка. Старша донька була разом з мамою. Дівчинка просилася залишитися вдома та не йти до школи, а мати, навпаки, наполягала, щоб та все ж таки пішла до школи. В підсумку – в пориві раптово виниклої люті мати вбила дитину, а потім вивезла та залишила на пустирі. Це страшна трагедія. Попереду – низка експертиз, в тому числі й проведення психіатричної експертизи підозрюваної. Крапку повинен поставити суд».

Матері Каті офіційно оголосили про підозру 13 грудня. «Сьогодні, 13 грудня, особі оголошено про підозру у скоєнні особливо тяжкого злочину стосовно неповнолітньої особи», – заявив тимчасово виконуючий обов’язки начальника поліції Кіровоградської області Дем’ян Таршин

Андрій Лисенко, «УЦ»