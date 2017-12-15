Екс-керівник Держгеокадастру Кіровоградщини хоче повернутись на посаду – АТОвці проти

Прем’єр з тріском (у прямому ефірі одного з телеканалів) зняв з посади голови Держгеокадастру (ДГК) України чоловіка на прізвище Цвях. Після чого за принципом доміно «посипались» голови багатьох обласних установ ДГК. Адже ж не секрет: ледь не всі держгеокадастри в Україні є найбільшими в країні розплідниками корупції. Земелька, знаєте…

Ігоря Зінченка завезли керувати Кіровоградським обласним ДГК з Кривого Рогу 13 грудня 2016 року. А призначили після того, як – теж з тріском – зняли його попередницю пані Соловйову, чиї оборудки з землею, зокрема щодо задекларованого Президентом надання кожному учасникові АТО по два гектари землі, викликали справжній Майдан на майдані перед Кіровоградською облдержадміністрацією.

«Прибулець» Зінченко кращим не виявився – тиражував відмови на це законне право оборонцям землі української (й не лише їм) пачками. Що наштовхнуло нас (АТОвців) на підозри, що він виконує у ДГК області роль такого собі «смотрящего» зі столичним «дахом», функції якого до примітивізму прості: шляхом відмов спонукувати заявників до давання йому хабарів, які він має передавати «нагору». Та після повалення з трону його безпосереднього шефа Цвяха відсторонили від виконання обов’язків і Зінченка.

Чи стало від цього краще претендентам на задекларовані два гектари? За такий короткий термін, звісно, ні. А тут ще нам стає відомо: Зінченко через суди поновлюється на своїй посаді. Причому небезуспішно.

Все це змусило нас, учасників АТО, які часто-густо ходили у розвідку в зоні бойових дій на сході країни, піти у мирну (поки що!) розвідку з метою з’ясувати: чи дійсно криворіжець Зінченко є «кришованим смотрящим»? Дані, отримані в ході цієї розвідки (запити, звернення тощо), дійсно приголомшливі. Вони усувають щонайменші сумніви стосовно особи Ігоря Івановича. Тож ми, члени Світловодської Спілки ветеранів АТО, які їздили особисто до Кропивницького тричі і п’ять разів писали заяви (і, звичайно ж, отримали відмову), хочемо ознайомити з цим даними широку громадськість. І правоохоронні органи також…

На наше запитання до Адміністративного суду області щодо того, скільки звернень надійшло на Головне управління ДГК Кіровоградської області за період керування ним Зінченком (з 13 грудня 2016 року до жовтня 2017-го), відповіли: 300. Триста! Триста позовних заяв за десять місяців! Тобто по одній щодня. І це лише по лінії Адміністративного суду, де не кожна заява приймається до розгляду. А значить, ці триста можна сміливо множити на десять.

Далі… А далі ми отримали відповідь щодо загальної кількості позовних заяв за ці десять місяців на Зінченка – 609. 609 множимо, знову таки, на десять… Та тут пора до Книги рекордів Гіннеса телефонувати – щоб приїхали до нашого славного облцентру зафіксувати світовий рекорд «непотопляємості» окремо взятого чиновника, який за такого «послужного списку» давно би вже вилетів наче пробка зі свого керівного крісла. Якщо, звісно, він не «не кришований смотрящий».

Та й це ще не все. Місцева газета «Світловодськ Інформ» теж підключилась до нашої розвідки зі своїм запитом до кропивницької поліції: чи надходили заяви на відкриття кримінальних проваджень на керівника ГУ ДГК Ігоря Зінченка. З’ясувалося, що протягом 2017 року зареєстровано два колективні звернення особисто на нього, й обидва – від учасників АТО. Це число вже можна сміливо множити не на 10 – на всі 100. Бо ж для того, що відкрили кримінальне провадження, треба розумітися, як це правильно зробити – знати відповідну статтю Кримінального Кодексу, компетентно написати заяву з чітким переліком правопорушень тощо.

Не обмежившись зверненнями в межах нашого облцентру, ми звернулися безпосередньо до столичного начальства Зінченка – до ДГК всія України – з запитом: скільки туди скарг надійшло на цього їхнього криворіжця ? Відповідь – 1128! А якщо додати сюди (цілком можливо) скарги на Ігоря Івановича, які надійшли за означений період до облдержадміністрації, Кабміну, Генпрокуратури, Верховної Ради, Уповноваженого зі справ людини… Тут важко уявити, на скільки треба множити 1128.

Якщо ще хто сумнівається у «статусі» пана Зінченка, наведемо кінцевий результат (тобто рішення) звернень до Адміністративного суду Кіровоградської області: станом на 13.10.2017 по 116 справах рішення винесли не на користь відповідача. Іншими словами, Зінченко 116 разів програвав суди.

І знаєте, що найгірше? У країні – війна! І поки кращі сини й доньки України кладуть свої життя, у глухому тилу нечисті на руки й совість чиновники жирують. І безкарно жирують! Тож, може ми, хто повернеться живим з АТО, наведемо лад? Наведемо, але вже за законами воєнного часу. А який у нас вибір?

За дорученням ГО «Об’єднання учасників та ветеранів АТО» (Світловодськ), голова Віталій Стеблина