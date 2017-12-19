Дороги, школы, биогаз, водопроводы: наш план на 2018-й

Кировоградщина хорошо поработала в 2017-м и имеет амбициозные планы на следующий год – сотни проектов в самых разных сферах на несколько миллиардов гривен заложены в проекте социально-экономического развития региона, который представили на прошлой неделе.

За саму программу и бюджет, который обеспечит ее выполнение, областные депутаты будут голосовать на сессии 22 декабря.

– Проект программы социально-экономического развития – план нашей совместной деятельности – состоит в том, чтобы в нем были закреплены позитивные тенденции, чтобы в каждой отрасли и сфере деятельности происходили сдвиги к лучшему через внедрение реформ и эффективное использование имеющихся ресурсов, чтобы наш регион укрепил свою позицию в Украине и был шире представлен для других стран мира, – отметил в числе прочего заместитель главы ОГА Андрей Коломийцев.

Презентация проектов специалистами областной администрации широкому кругу экспертов – проф­союзным и общественным деятелям, представителям организаций работодателей, главам постоянных комиссий облсовета, журналистам и так далее – стала также и отчетом о результатах уходящего года.

Что сделано

Одним из наиболее заметных достижений 2017-го стал рост собственных доходов местных бюджетов благодаря децентрализации.

– Благодаря этому имеем возможности направлять значительно больше средств на социальную инфраструктуру. За счет средств государственного и местных бюджетов за 9 месяцев освоено 425 миллионов гривен капитальных инвестиций, это практически вдвое больше, чем в 2016 году, – подчеркнул Коломийцев.

Соответственно, было за что и строить в полтора раза больше, индекс строительной продукции уже в октябре превысил прошлогодний в полтора раза. По этому показателю Кировоградщина, к слову, – первая среди регионов Украины. Еще одно первое место области – по темпам сокращения задолженностей по зарплате, есть в заделе и одно «серебро» – по темпам привлечения прямых иностранных инвестиций.

Кроме того, мы – четвертые в стране по темпам роста заработной платы, с прошлого года ее средний показатель вырос на 46%, средняя зарплата по области составила в октябре свыше 5,5 тысяч гривен. В промышленности и сельском хозяйстве за 9 месяцев 2017-го освоено 3,5 миллиарда гривен капитальных инвестиций – преимущественно на приобретение новой техники, оборудования, оснащения.

– Все это позволило нам выполнить значительный объем работ в учреждениях здравоохранения, образования, культуры, других объектах и учреждениях социальной инфраструктуры, поддержать наши воинские части, участников АТО и членов их семей. Понятно, что такие темпы хотим сохранять и в 2018 году, – отметил заместитель главы ОГА.

Планов громадье

Среди приоритетов на следующий год – еще больше отремонтированных и построенных дорог, которые, помимо жителей области и тех, кто пересекает ее транзитом, должны порадовать бизнес, готовый вкладывать здесь деньги.

– По сравнению с 2015 годом, мы выполнили дорожных работ в 5 раз больше, в следующем году планируем выполнить в 5 раз больше, чем в 2017-м. Не могу пока говорить о цифрах, которые рассматриваются на уровне государственного бюджета. Обсуждается цифра 40 миллиардов на всю Украину, надеемся, что получим значительно больший ресурс, чем мы получили в этом году, – говорит Коломийцев.

Еще точнее – в 2017-м из всех источников, кроме местных бюджетов, планировалось получить 700 миллионов гривен на дороги государственного значения. Будет ли использована вся эта сумма – зависит от того, сколько до конца года поступит от перевыполнения таможенных сборов. А со следующего года дороги местного значения, районные и областные, передаются на уровень областной государственной администрации, и не сами по себе, а вместе с ресурсом на их обслуживание и ремонт в размере не меньше 385 миллионов.

– Для сравнения: служба автомобильных дорог, которая обеспечивала наши дороги местного значения в этом году, использовала около 30 миллионов гривен. То есть имеем десятикратное увеличение, – подчеркнул замглавы областной администрации.

Кроме дорог, в области будут строить новые сельские амбулатории по современным типовым проектам – на это, вкупе с приобретением оборудования и транспорта для них, область должна в 2018-м получить более 100 миллионов из госбюджета.

Также в проекте программы – четыре десятка проектов в перерабатывающей, пищевой, химической промышленности и металлургии на 1,7 миллиарда, 37 миллионов на достройку каолинового карьера с перерабатывающей фабрикой в Гайворонском и Новоконстантиновской урановой шахты в Маловисковском районах, полтора десятка новых зерновых комплексов, элеваторов и мельниц, почти 27 миллионов вложений в инфраструктуру животноводства.

Европейской дорогой продолжим идти в энергетике – запланировано строительство завода по производству биогаза из отходов производства в Новомиргородском районе, сразу трех мини-гидроэлектростанций на западе области и целых 8 электростанций солнечных – в 4 районах и Новоукраинской ОТГ. Также запланированы полсотни эгнергосберегающих проектов в учреждениях медицины, образования и культуры. Немалые деньги будут вложены и в водопроводное хозяйство, о стабильно плачевном состоянии которого говорят уже много лет. На строительство 13 новых водопроводов, модернизацию и реконструкцию существующих сетей по всей области планируют потратить 113 миллионов гривен.

Еще из того, о чем говорили и что можно отметить – создающееся агентство регионального развития, которое будет заниматься квалифицированной подготовкой инвестиционных проектов для региона, помогать в этом местному само­управлению, в том числе созданным в последние годы объединенным общинам, обучать их составлению таких документов. Речь о привлечении как государственных, так и международных денег – грантов и кредитов международных финансовых организаций.

Заметные изменения ждут и целое поколение кировоградских первоклассников. В 2017-м четыре областные школы приняли участие в пилотном проекте внедрения нового государственного стандарта начального общего образования «Новая украинская школа», а с 1 сентября 2018 года обучение детей первых классов по этой программе будет вестись уже во всех без исключения школах.

Школы и садики продолжат строить, ремонтировать, компьютеризировать и оснащать – на это в общей сложности предусмотрено более 360 миллионов, появятся 12 новых опорных школ, на 150 больше учеников и учениц с особыми потребностями смогут учиться инклюзивно. Вечная проблема – в детских садах области должно быть создано 800 новых мест. И, наконец, о самом главном:

– Важным заданием является и повышение доходов наших граждан, – подчеркнул Андрей Коломийцев, представляя программу. – В проекте областного бюджета на 2018 год уровень заработных плат должен вырасти в разных отраслях в среднем почти на 16% по сравнению с 2017 годом, в частности, в образовании ожидаем рост на 19%. Мы продолжаем работать с товаропроизводителями, чтобы они находили возможность повышать зарплаты своим работникам.