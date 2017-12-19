Футбольные реалии 2017-го

Итак, футбольный год практически завершился, и мы попытаемся «бросить» собственный взгляд на произошедшие события.

ФК «Александрия»

Для александрийцев этот год можно разделить на две части. В прошлом чемпионате элитного дивизиона команда Владимира Шарана в заключительном туре обеспечила себе пятое место и второй год подряд завоевала право играть в предварительном раунде Лиги Европы. Для того, чтобы выступить лучше, чем в первый раз, когда не удалось преодолеть хорватский барьер в виде «Хайдука», были проведены отличные сборы в Голландии. В Нидерландах удалось проверить в деле новичков клуба – форварда Артема Ситало и левого латераля Андрея Бацулу, перешедших из кропивницкой «Зирки», а также возвратившегося в Александрию опытнейшего голкипера Юрия Панькива и призванного усилить опорную зону Максима Каленчука, которые пришли из камянской «Стали».

По итогам сезона, без сомнений, можно выделить блистательные действия Панькива, который подтвердил свой высокий класс. Больше времени на адаптацию в новых условиях, чем ожидалось, понадобилось Бацуле, «раскачавшемуся» уже ближе к концовке года, но сыгравшему свою роль в исторической победе над «Шахтером». Ставка же на Ситало, как выдвинутого на острие форварда, оказалась не очень успешной. Настоящей заменой Роману Яремчуку, уехавшему в Бельгию транзитом через киевское «Динамо», Артем не стал. А вот, кто разочаровал наставников, так это Каленчук. Свидетельством этому является тот факт, что по окончании первой части чемпионата в премьер-лиге Максим был выставлен на трансфер.

Если же оценивать результаты команды в целом, то форсирование подготовки к матчам Лиги Европы в дальнейшем сказалось. Хотя наши земляки были в 30-ти минутах от группового этапа второго по значимости евротурнира, но не хватило опыта. В первом предварительном раунде подопечные Владимира Шарана уже переписали клубную историю, когда в двух матчах «прошли» румынскую «Астру». А дальше были дуэли с неоднократным участником Лиги чемпионов – белорусским БАТЭ, где удача отвернулась от «горожан». Эх, забей гости в Борисове второй мяч, и тогда все было бы по-другому. А так на КСК «Ника» план тренерского штаба «Александрии» работал полтора тайма. А затем при счете 1:0 в нашу пользу травму получил Гитченко, и четвертый арбитр не позволил горящему желанием помочь товарищам Андрею вернуться на поле из-за того, что не удалось остановить кровь после рассечения. И тут нужно вспомнить, что из-за травмы не участвовал в этом сражении еще капитан и безоговорочный лидер команды Андрей Запорожан. Так что пришлось вносить тактические коррективы, чем более опытные «трактористы» тут же воспользовались, забив два мяча за короткий период. В итоге БАТЭ пошел дальше, а в александрийском командном механизме что-то «надломилось».

Команда Владимира Шарана очень долго не могла найти свою игру в чемпионате, и после серии неудач пошли даже разговоры об отставке главного тренера. Но президент клуба Сергей Кузьменко не поддалося эмоциям и продолжал доверять наставнику, да и футболисты решили «постоять» за своего Богданыча. Как следствие – в клубную историю была вписана еще одна яркая страница. «Александрия» абсолютно заслуженно обыграла «Шахтер» в гостях, а в заключительном матче года отобрала очки еще и у киевского «Динамо», разойдясь «сухой» ничьей под проливным дождем.

Правда, потерянное на старте наверстать не удалось, и шансов снова пробиться в шестерку сильнейших и побороться за третью подряд путевку в Лигу Европы осталось немного. На данный момент от 6-го места «горожан» отделяют 6 очков и в оставшихся трех поединках – с каменской «Сталью» и кропивницкой «Зиркой» на выезде и домашней встрече с «Мариуполем» – необходимо брать максимум баллов и надеяться, что те же мариупольцы, а еще донецкий «Олимпик» и «Верес» после зимней паузы сыграют неудачно.

Как бы там ни было, как заметил Владимир Шаран, команда будет сражаться до конца и с надеждами пробиться в число сильнейших не рассталась. Тем более что в плане клубной организации наблюдается абсолютная стабильность и уверенность в завтрашнем дне. Уже есть договоренность с руководством клуба о том, что в январе и феврале два учебно-тренировочных сбора состоятся в Турции, где будут сыграны спарринги с серьезными соперниками. Также принято решение, что, помимо уже упоминавшегося Каленчука, другие клубы себе подыскивают Артем Чорний, Михаил Козак и Станислав Кулиш, а вот о приобретениях говорить пока рано. Но революционных изменений точно не будет, а прекрасно отыгравшие первую часть опытные Старенький, ставший лучшим бомбардиром команды, Гитченко, Запорожан и, возможно, Довгий, продолжат вести за собой молодежь. А игра все и всех расставит на свои места…

«Зирка»

Роману Монареву, проводящему свой первый полноценный сезон в качестве главного тренера родной команды, пришлось значительно сложнее, нежели его александрийскому коллеге. Если Владимир Шаран проводил точечное усиление состава, то в «Зирке» изменения прошли кардинальные. Из тех исполнителей, которые играли ведущие роли в прошлом чемпионате, остались лишь несколько футболистов. Зато опытные мастера, такие, как давно заслуживающий внимания тренеров национальной сборной, голкипер Евгений Паст, «столп обороны» Максим Ковалев, настоящий капитан и лидер Максим Драченко, неутомимый и настойчивый, забивший несколько важнейших мячей Алексей Чичиков и разыгравшийся ближе к концовке года местный воспитанник Игорь Загальский, показали достойный пример совсем молодым ребятам, которые получили возможность стремительно прогрессировать. Кстати, по данным, опубликованным в октябре Швейцарским аналитическо-статистическим центром CIES Football Observatory, именно «Зирка», средний возраст игроков которой 24,40, является самой молодой командой УПЛ. И ведь не случайно пятеро игроков кропивницкой команды – Александр Маткобожик, Максим Прядун, Сергей Петров, Алексей Збунь и Кирилл Дрышлюк – в разное время приглашались в составы молодежной и юношеской сборных Украины. При этом тот же Прядун несколько раз признавался игроком тура и стал игроком августа в УПЛ. Так что курс на омоложение «Зирки» в определенной мере себя оправдал, хотя сиюминутного успеха не принес. Ведь для стабилизации состава и игры нужно было время.

Что же касается приглашения в состав «французского легиона», то Роман Монарев считает и этот шаг правильным. Это помогло «засветить» ФК «Зирка» на очень динамично развивающемся французском футбольном рынке и познакомить кропивницких болельщиков с молодыми ребятами, которые в определенной степени внесли «свежую струю» в развитие клуба. Лучше из всех французов смог себя проявить фактурный защитник Сесе Франк Пепе, который, по неофициальной информации, заинтересовал московский ЦСКА. Ярко дебютировавший Ишем Эль-Эмдауи дальше сник больше по психологическим причинам, а вот Арно Гедж, имеющий доверие и поддержку тренерского штаба, пока не раскрыл свой потенциал. Впрочем, дальнейшая судьба французов в «Зирке» решится в ближайшее время.

Если вернуться к результатам, то их можно оценивать двояко. Где-то, опять-таки, из-за недостатка опыта и череды травм, кропивничане не добрали своих очков, что не позволяет реально претендовать на место в шестерке лучших. Но, с другой стороны, большинство специалистов почему-то относили «Зирку» к числу явных аутсайдеров, и в этом плане подопечные Романа Монарева своих недоброжелателей разочаровали. Ведь 9-е место с 7-ю очками отставания от 6-й позиции сохраняет минимальные шансы на то, чтобы не сражаться за выживание.

Но главный тренер «зирковых», поставивший футболистам и тренерам за проделанную работу четверку с минусом, реально оценивает дальнейшие перспективы команды и нацеливает своих ребят на 7-е место. Что же касается игры, то тут не всегда получалось показывать атакующий футбол. Хотя и скучно кропивничане не играли, не «закрывались» на своей половине, даже в противостояниях с «Шахтером» и киевским «Динамо», стараясь организовать контратакующие выпады. Да и два гола в ворота «горняков» на стадионе «Звезда» говорят сами за себя. Другое дело, что не всегда удавались матчи с ближайшими конкурентами, а лучшую свою игру ребята Романа Монарева выдали в заключительном туре в Одессе, где в противостоянии завершившемся со счетом 3:3, «Черноморцу» откровенно пофартило.

Что ж, остается надеяться, что зимнее межсезонье, в ходе которого один из сборов предположительно запланирован в Турции, пройдет плодотворно и «Зирка» продолжит прогрессировать и растить молодые таланты. С планами на будущее определенность наступит в ближайшее время, когда состоится встреча тренерского штаба с президентом клуба Максимом Березкиным. Ну а информацию о потерях и приобретениях мы узнаем уже ближе к старту второй половины чемпионата УПЛ.

«Ингулец»

Завершая разговор о представителях Кировоградщины на профессиональной футбольной арене, нельзя не отметить успех петровского «Ингульца», который ушел на промежуточный финиш в первой лиге на 3-й позиции. Главный тренер команды Сергей Лавриненко со своими коллегами учли свой победный опыт в «Зирке», стабилизировали состав, где на ведущих ролях были экс-кировоградцы Акименко (лучший бомбардир и лучший игрок первой части сезона), Лупашко, Кучеренко, Ганев и в определенной степени Лактионов, на фоне которых прибавляли в мастерстве и набирались уверенности менее опытные партнеры. Так что слаженный коллектив, вдохновляемый фанатично любящим футбол президентом клуба Александром Поворознюком, преодолел различные трудности и в концовке дал отличный финишный отрезок, обыграв даже безоговорочного фаворита первенства – киевский «Арсенал», который до этого не имел поражений.

Если такой уверенный ход подопечным Сергея Лавриненко удастся сохранить, то уже в следующем году Кировоградщина вполне может получить три клуба в премьер-лиге. Для этого петровцам нужно будет отстоять или улучшить завоеванные позиции, а затем выиграть переходные матчи (на первое место замахнуться будет сложно) с неудачниками элиты.

Общие впечатления и наблюдения

Минувший год в элитном дивизионе особых измений не принес. По-прежнему сражение за чемпионский титул ведут два гранда – «Шахтер» и «Динамо», а поиски реальной третьей силы после исчезновения «Металлиста» и образования двух команд «Днепра» во второй лиге продолжаются. Кстати, «горняки» пока ни разу не обыграли команду Александра Хацкевича и не забили главным соперникам ни одного мяча. Но киевляне сами позволили донетчанам организовать солидный отрыв, раздавая очки направо и налево, не выигрывая 7 матчей подряд. Хотя и команда Фонсеки играла в чемпионате расхлябанно, в отличие от Лиги чемпионов, где пробилась в плей-офф. И даже с учетом технического поражения вице-чемпионов Украины за невыезд в Мариуполь, на данный момент перевес «Шахтера» составил всего-то 3 очка. На бронзу же пока претендует даже «Верес». Хотя ярче всех по игре выглядит все же луганская «Заря». Команда Юрия Вернидуба отказалась от арендованных «горняков», пережила непростой период нового становления, едва не вышла из группы Лиги Европы в соперничестве с берлинской «Гертой», «Атлетиком» из Бильбао и сенсационным шведским «Эстерсундом» и напоследок обыграла «Шахтер» в самом скандальном украинском противоборстве года.

Любопытно, что в этом сезоне внимание болельщиков больше было приковано не к качеству игры и уровню конкуренции в нашем футболе, не к увеличению числа зрителей на трибунах, которых все меньше, а к разного рода скандалам, в той или иной степени связанным с противоборством все тех же сильнейших клубов Украины. «Мариупольский вопрос» далеко не закрыт, поскольку дело будет решаться в САС в Лозанне, и предсказать вердикт, который уже обжалованию не подлежит, необычайно сложно. А это напрямую может повлиять на распределение мест в первой шестерке, что вызывает дополнительные сложности. А в конце года мы стали свидетелями еще и попытки прямого физического воздействия на арбитра Сергея Бойко, который, как по мне, заслуженно, решился удались сразу троих футболистов «Шахтера» и назначить пенальти в ворота Андрея Пятова. Вердикт по этому инициденту станет серьезной проверкой в вопросе незаангажированности футбольного правосудия.

А вот на европейской арене у наших команд все сложилось неплохо. «Шахтер» опередил в лигочемпионовской группе «Наполи» и «Фейеноорд», и уже в феврале в плей-офф команда Фонсеки сыграет с итальянской «Ромой», где шансы конкурентов абсолютно равны. Киевское «Динамо», провалившее отбор в Лигу чемпионов, потом взяло реванш у своих обидичков из «Янг Бойс» на групповом этапе, оставив позади себя еще и сербский «Партизан», и албанский «Шкендербеу». Правда, албанцам подопечные Хацкевича умудрились на выезде проиграть. Впрочем, свое первое место динамовцы сохранили и теперь сыграют с греческим АЕКом. Тут уж для того, чтобы не получить кучу упреков, киевлянам соперников из Греции нужно проходить.

Что касается нашей сборной, то команде Андрея Шевченко пришлось преодолевать не только сопротивление соперников, но и противодействие тех, кто считал, что в Россию нельзя ехать играть в любом случае. Теперь еще и трансляция чемпионата мира, непонятно по каким соображениям национальной безопасности, под большим вопросом.

В клубном европейском футболе это снова был год «Реала» и Криштиану Роналду, который получил, наверное, свой самый заслуженный, пятый по счету «Золотой мяч» лучшего игрока Европы. Но сейчас все внимание любителей футбола уже приковано к «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы, который уже выдал феноменальную 17-матчевую победную серию в английской премьер-лиге и вполне способен замахнуться на европейский трон. Хотя с «Баварией» Пеп тоже был непобедим, но в Лиге чемпионов совсем другие игры. Но в год чемпионата мира всех поклонников футбола будет интересовать одно: сможет ли сборная Германии сохранить титул или кто-то способен остановить эту махину? Особенно в это верят поклонники Лионеля Месси, но они предполагают, а игра?..