Петрово: обновленные школа и больница

Еженедельно глава областной администрации Сергей Кузьменко бывает в одном, а порой и в двух регионах области, чтобы лично посмотреть, оценить происходящие изменения и наметить планы на ближайшее будущее.

Вот и в конце минувшей недели состоялась поездка главы ОГА в поселок Петрово. А там есть что посмотреть. В Петровской школе I ступени, или как ее называют местные жители «маленькой школе», оборудовали современный пищеблок и заменили все окна на энергосберегающие. Заведующий филиалом Александр Ливак рассказал, что уже первые холода показали преимущества новых окон – в здании стало значительно теплее, а зимой он ожидает еще и существенной экономии при оплате за отопление. В «большой школе» тоже без новшеств не обошлось. Теперь в ней есть спортивный зал с самыми современными тренажерами и скалодром со всеми необходимыми средствами страховки и защиты. А еще в Петровском учебно-воспитательном объединении «Общеобразовательная школа I-III ступеней – гимназия», которая является опорным учебным заведением, в этом году в спортивном зале установили новую шведскую стенку, баскетбольные щиты и другое спортивное оборудование. В ближайших планах директора школы Аллы Ветровой – создание танцевального зала не только для школьников, но и для всех желающих.

Серьезные изменения произошли в центральной районной больнице. За этот год тут были отремонтированы семь (!) объектов. Но больше всего поразил ремонт в родильном отделении. Сергей Кузьменко лично убедился, что условия для молодых матерей созданы хорошие: и красивые авторские рисунки на стенах каждой палаты, и новая мебель, и главное – качественный ремонт самого отделения. Стоимость этого проекта составляет более полутора миллионов. Ремонт сделан за средства районного бюджета и целевой благотворительной финансовой помощи ЗАО «Центральный горно-обогатительный комбинат».

Строители делают последние штрихи, чтобы уже через несколько дней отделение смогло принимать рожениц. «Также в отделении оборудованы палата патологии, инфекционная палата, манипуляционная, детская реанимация и два родильных зала», - рассказала заведующая родильным отделением Лариса Окулова. В среднем за год в медучреждении рождается 120 детей. А о квалификации врачей говорит тот факт, что сюда приезжают рожать даже из Киева.

В больнице полностью поменяли все трубы, построили резервуар для питьевой воды, который позволяет два-три дня обходиться без центрального водоснабжения. Установлена система современного отопления, проведен ремонт еще двух отделений. В общей сложности в этом году освоено около восьми миллионов гривен. А три из них предоставлены ЗАО «Центральный горно-обогатительный комбинат».

В Петровском районе находятся два карьера, которые обслуживают предприятие, где работает около тысячи сотрудников. Основополагающим моментом стало подписание Соглашения о социально-экономическом партнерстве между райгосадминистрацией, районным советом и ЗАО «ЦГОК», которое предусматривает совместное финансирование социальных проектов.

Генеральный директор «Центрального горно-обогатительного комбината» Дмитрий Шевчик объявил журналистам, что в следующем году данное соглашение будет продлено, а финансирование со стороны комбината увеличится. Хороший пример сотрудничества большого бизнеса и местной власти.