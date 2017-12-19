Политолог: У Президента – наибольший «запас прочности»

Жители Кировоградщины снова проголосовали бы за действующего Президента, не хотят переименовывать область и не четко определились в отношении НАТО. Об этом говорят данные свежего опроса – в начале декабря социологи измерили политические настроения в регионе и на днях представили общественности результат.

Цифры, полученные в ходе опроса Центрально-Украинской социологической лаборатории (ЦУСЛ), подтверждают, что центр страны остается вполне сопоставимым барометром настроений на всей ее территории. Во всяком случае, они с небольшими поправками на специ­фику совпадают с тем, что представили в прошлом месяце 4 ведущие социологические организации Украины, опросив 20 тысяч респондентов на общенациональном уровне.

Во главе – глава

Один из наиболее показательных моментов: при всех плюсах и минусах номинального лидера оппозиции Юлии Тимошенко и действующего Президента страны Петра Порошенко, всей критике обоих, наши люди альтернативы этим политикам пока не видят.

Голосовать на выборах президента за Порошенко готовы почти 24% опрошенных жителей области, определившихся со своим выбором, это грубо, на 10% больше, чем полгода назад. Тимошенко с 23% идет «ноздря в ноздрю» с действующим главой державы. Лидер «Оппозиционного блока» Юрий Бойко замыкает тройку с ровно вдвое меньшим результатом. Дальше, от 8% и ниже – Ляшко, Вакарчук, Зеленский, Садовой, Гриценко, Саакашвили…

Подобное мы видели недавно на выборах в объединенных общинах области, где «Батькивщина» получила крупный пакет депутатов, но лидерами общин стали люди, так или иначе связанные с президентской командой. Именно с децентрализацией, представленной как одной из самых успешных реформ, эксперты в том числе связывают рост поддержки Порошенко. В тройке лидеров рейтинга доверия, который также составлялся в ходе опроса, наряду с Президентом же – и глава областной администрации. При этом самый высокий показатель недоверия, почти 50% – у спикера Верховной Рады, а больше половины опрошенных отметили, что вообще не знают главу «рады» областной.

– Петр Порошенко воспринимается как решительный антикризисный менеджер, дипломат в военной ситуации, – комментирует результаты исследования кандидат политологических наук Руслан Стадниченко. – Позитивно воспринимается жителями и европейский курс действующей власти. В нашей области эта поддержка базируется еще и на качественном менеджменте, который осуществляется президентской командой, в частности главой ОГА Сергеем Кузьменко. Все это в сумме объясняет такие рейтинги.

Оно не НАТО?

Кстати, о курсе. Хотя вступление Украины в Евросоюз позитивно оценивают почти 65% опрошенных социологами, их энтузиазм в вопросе сближения с НАТО снижается. Две трети респондентов по состоянию на декабрь не уверены, стоит ли вступать. Еще в июне таких было меньше.

– Неопределенность выросла как за счет тех, кто был «за», так и тех, кто был «против» вступления в НАТО, – констатирует руководитель ЦУСЛ, кандидат социологических наук Эдуард Клюенко. – Альянс пока не оправдал ожиданий людей – зримой военной помощи он не предоставил, а о той, которая не видна, люди в большинстве своем понятия не имеют. При этом к Евросоюзу отношение улучшилось, а к Таможенному союзу – ухудшилось.

Количество тех жителей области, кто хочет видеть Украину в составе ЕС, согласно данным опроса, с июня выросло на целых 10%. Среди возможных причин называют и начало работы безвизового режима – мол, многие съездили, посмотрели и захотели. А вот окончательно декоммунизировать область большая часть ее жителей не слишком рвется – при всем своем еврооптимизме. Почти 70% к возможному переименованию Кировоградщины относятся полностью или скорее негативно.

Протестуй

не протестуй…

Еще более однозначно отношение участников исследования к идее «третьего Майдана», которую по традиции к декабрю раскручивают в стране некоторые силы. Так вот, если в июньском опросе за новую революцию высказывались 17% респондентов из области, то сейчас – уже 12,5%. В национальных исследованиях эта цифра составила столько же, плюс-минус десятые.

– Почему люди не готовы (к массовым выступлениям. – Авт.)? Мы видим, что так называемый Майдан 3.0 не наполнен идеями, – говорит политолог Руслан Стадниченко. – Задекларировано уже который раз одно повторяющееся требование – бороться с коррупцией, но, когда смотришь, кто там стоит с этими призывами, возникает вопрос: как могут люди, значительная часть которых во власти уже по 10-20 лет, обремененные массой всевозможных скандалов, бороться с этой самой украинской коррупцией? В стране сложная ситуация, нужно отлаживать экономику, нужны лидеры, которые четко спроектируют свою версию будущего. Я, например, не услышал четкой версии будущего ни от одного из тех, кто возглавляет это протестное шоу-представление сегодня. Именно поэтому мы видим, что такие политики, как Тимошенко, например, стараются прямо себя с последним не ассоциировать, поддерживать протестующих, как говорится, «со стороны». Кризис идей и кризис людей – это то, что блокирует поддержку публичных выступлений граждан.

Точки роста

Лидер «Батькивщины» избегает неоднозначной компании по понятным причинам – у партии есть шанс как следует зайти в советы любых уровней на ближайших выборах. А хороший фарт, как известно, важно не спугнуть. Рейтинг партийных, как и президентских, предпочтений на Кировоградщине возглавляют «Батькивщина» и БПП «Солидарность», на парламентских или местных выборах в этом декабре они, по данным опроса, набрали бы грубо по 20 и 15 процентов. Дальше, от 10% и ниже – те же «Оппозиционный блок», «Самопомич», Ляшко, «Наш край», Гриценко и т.п. Правда, это только среди определившихся. Количество тех, кто не знает, за какую партию голосовать, колеблется от половины на теоретических выборах в Раду до 75% на местных выборах. Именно эти люди сделают результат, приняв решение ближе к делу.

По мнению политолога, такая «неопределенность» связана прежде всего с невысокой узнаваемостью и слабостью местных лидеров многих политических сил.

– Рейтинги будут меняться за счет тех, кто сегодня не определился, и, на мой взгляд, больший «запас прочности» – у действующего Президента и его политсилы, – уверен Стадниченко. – Потому что у Юлии Владимировны в основном устоявшийся электорат, это люди, которые уже много выборов подряд голосуют «за Юлю», их не станет намного больше или намного меньше. На Президента и БПП будет работать «откат» протестной активности, у которой сейчас традиционный сезонный всплеск. С другой стороны, есть «задел», связанный с тем, что удалось сохранить социально-экономическую и политическую стабильность, несмотря на довольно сложные условия – как внешние, так и внутренние. Стабильно работает вся вертикаль власти, местные администрации, не было в этом году «бюджетиады», которая заканчивается в три часа ночи 31 декабря…

Что бы ни говорили ученые мужи, нам и без них ясно, почему сейчас люди не могут определиться. Не до того им, укачало уже наблюдать за «качелями» в телевизоре, газетах, Интернете. На одной кнопке телевизора тот же Саакашвили – надежда-реформатор, на другой – агент Кремля, полтора года Савченко – чуть не икона, следующие полтора – вполне карикатура, с одной стороны, Рабинович – правдоруб-оппозиционер, с другой – вторая «корзина для яиц» и так далее. Ну кто в этом будет копаться, кроме социологов с политологами и журналистами, да еще за полтора года до ближайших выборов? Да никто, хоть и в сам день «Ч». Вопрос ведь реально один у большинства, когда приходит время идти на участок и опускать в урну бюллетень: мы работой довольны или нет? Вот тогда и померяем – каждому по делам его…

Владимир Ханин.