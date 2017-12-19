Від «УКРОПу» можна отримати допомогу

Деякий час тому народний депутат України від Дніпропетровщини Віталій Купрій заінтригував весь Кропивницький – у місті з’явилося чимало білбордів з симпатичним обличчям молодого народного обранця. Дехто почав прогнозувати – він буде колись балотуватися від краю. Однак виявилося, що цей депутат від партії «УКРОП» та відомий правозахисник щороку об’їжджає всю Україну, зустрічається з людьми, приймає їхні скарги та допомагає вирішувати проблеми не тільки мешканців свого виборчого округу, а людей з будь-якого куточку України.

Ось і в Кропивницькому Віталій Миколайович більшу частину часу свого візиту присвятив не зустрічам з можновладцями, а прийому простих людей. З чим тільки не йшли до депутата, мабуть, не сподіваючись, що хтось тут на місці допоможе!

По-перше, депутат від Українського Об’єднання Патріотів «УКРОП» зустрівся з людьми, що торгують на ринку «Європейський» у Кропивницькому. Про рівень віри в допомогу ззовні каже вже той факт, що біля трьох сотень підприємців з цього ринку звернулися до Купрія: допоможіть! Там є проблема між орендарями та власниками ринку та деякими постачальниками комунальних послуг. Як виважений юрист з багаторічним досвідом, Купрій дав обіцянку впритул зайнятися цією темою, з усіма своїми повноваженнями народного депутата. Та наголосив на тому, що ніхто не хоче війни, все можна вирішити в законний спосіб. Головне слово тут: «врегулювання».

Діяльність Віталія Купрія унікальна для України, він застосував практику, ще небачену й нечувану на наших теренах. Вперше в історії українського парламентаризму. Цей несхожий на інших обранець і правозахисник запровадив практику допомоги всім, хто до нього звернеться (не тільки з його округу на Дніпропетровщині, з будь-якої області країни). Укропівець має сайт, на якому будь-хто з українців може звернутися до депутата зі своєю проблемою в режимі онлайн. Купрій зазначає, що це найоперативніший спосіб отримати від нього допомогу, адже вже протягом 48 годин буде реакція на проблему. Звісно, для цього в нього працює чимала команда помічників. Не варто звертатися до народного депутата, якщо сусід украв у вас курку, не той рівень. Однак, якщо ваша проблема серйозна і на місцевому рівні ніхто на неї не реагує, двері для вас завжди відкриті. Згідно закону, влада має відреагувати протягом місяця. І це працює! За час роботи такої своєї відкритої електронної приймальні Купрій разом з помічниками опрацювали десятки тисяч звернень громадян. Щоб ви розуміли – звернення або депутатський запит від депутата Верховної Ради мають не те щоб магічну силу, зате дуже пришвидшують розгляд питання будь-ким: від районної державної адміністрації до керівника ЖЕКу. Не одними листами: працівники апарату народного депутата відслідковують, контролюють процес, якщо є нагальна потреба – юристи депутата працюють з кожною справою окремо. Не дивно, чому до Віталія Купрія часто звертаються люди як до останньої інстанції, коли допомоги чекати вже нема від кого.

З чим найчастіше звертаються до людини, яка є одним із найвідоміших облич партії «УКРОП»? По-перше, це війна та все, з нею пов’язане – права військових, переселенців і т.ін. По-друге – корупція. І люди звертаються не стосовно себе, а коли бачать факти розкрадання державного чи комунального майна, несправедливості в різних установах. З огляду на це, каже Купрій: «Я деякий час неодноразово звертався до Національного антикорупційного бюро, прямо надавав докази корупції високопосадовців. Однак зараз я на боці НАБУ, спроби знищити бюро несуть загрозу державі, не можна його ліквідувати. Мені скаржаться на корупцію на самих низових рівнях, і я розумію, що вона просякла всю чиновницьку системув Україні».

Третє – це бідність, є великий комплекс проблем, з нею пов’язаних, – від пенсій до субсидій.

У Кропивницькому Віталій Купрій провів відкритий прийом містян (ще й з районів приїхали). Бажаючих поспілкуватися з надією на допомогу виявилося багато, нардеп разом із помічниками поспілкувалися з кожним, приділивши прийому громадян більш ніж 3 години, та надали професійну консультацію й допомогу.

Борис Казаков, «УЦ».