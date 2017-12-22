Депутати облради ухвалили бюджет Кіровоградщини на 2018 рік

Шістнадцята сесія обласної ради після тривалого обговорення ухвалила бюджет Кіровоградщини на 2018 рік.

Про це йдеться у повідомленні на сайті облради.

Депутати визначили на наступний рік:

– доходи обласного бюджету в сумі 6493727,8 тис. грн., у тому числі доходи загального фонду обласного бюджету – у сумі 6010412,5 тис. грн., доходи спеціального фонду обласного бюджету – у сумі 483315,3 тис. грн.;

– видатки обласного бюджету в сумі 6493321,5 тис. грн., у тому числі видатки загального фонду обласного бюджету – в сумі 5950687,4 тис. грн. та видатки спеціального фонду обласного бюджету – в сумі 542634,1 тис. грн.;

– повернення кредитів до обласного бюджету у сумі 295,4 тис. грн., у тому числі повернення кредитів до спеціального фонду обласного бюджету  у сумі 295,4 тис. грн.;

– надання кредитів з обласного бюджету в сумі 701,7 тис. грн., у тому числі надання кредитів із загального фонду обласного бюджету в сумі 400 тис. грн. та надання кредитів із спеціального фонду обласного бюджету в сумі 301,7 тис. грн.;

– профіцит обласного бюджету в сумі 59325,1 тис. грн., у тому числі профіцит загального фонду обласного бюджету – в сумі 59325,1 тис. грн.;

– дефіцит спеціального фонду обласного бюджету в сумі 59325,1 тис. грн.

Депутати затвердили на 2018 рік резервний фонд обласного бюджету – 4580 тис. грн.

Відповідно, обранці склали перелік об’єктів, фінансування яких буде здійснюватися за рахунок коштів бюджету розвитку обласного бюджету, та природоохоронних заходів і об’єктів, фінансування яких буде здійснюватися за рахунок коштів обласного фонду охорони навколишнього природного середовища.

На реалізацію обласних програм передбачено кошти у сумі 144635,1 тис. грн.

Затверджено перелік захищених видатків загального фонду обласного бюджету на 2018 рік за їх економічною структурою на:

– оплату праці працівників бюджетних установ;

– нарахування на заробітну плату;

– придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;

– забезпечення продуктами харчування;

– оплату комунальних послуг та енергоносіїв;

– поточні трансферти населенню;

– поточні трансферти місцевим бюджетам;

– підготовку кадрів вищими навчальними закладами І-ІІ рівнів акредитації;

– забезпечення інвалідів технічними та іншими засобами реабілітації, виробами медичного призначення для індивідуального користування;

– оплату послуг з охорони комунальних закладів культури;

– оплату енергосервісу.