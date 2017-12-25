Спортивна газета з Кропивницького третій раз поспіль стала кращою в Україні

Тижневик «Спортревю New» третій раз поспіль завоював звання кращої спортивної газети України.

Про це йдеться в повідомленні Національного олімпійського комітету, текст якого має «УЦ».

У номінації «Найкраща спортивна газета» переможцями стали «Николаевские новости. Спорт» (Миколаїв), «Спортревю New» (Кропивницький) та «Вболівальник» (Вінниця).

Як зазначив головний редактор кропивницького тижневика Юрій Ілючек, ця перемога – третя поспіль: «Маю честь повідомити, що наша газета “Спортревю New” у третє поспіль стала переможцем конкурсу Національного олімпійського комітету України в номінації “Краща газета року”.

У той час, коли спортивні газети все більше закриваються, нам завдяки підтримці президента ФК “Зірка” Максима Березкіна вдалося вистояти, зберегти свій напрямок розвитку і знову довести, що наша робота корисна і необхідна, особливо зараз, коли позитивна і обнадійлива інформація – як ковток свіжого повітря».