А счастье было так далеко, или Аризонская реальность

Случайность или закономерность? Стечение обстоятельств или судьба? Мы находим счастье или оно нас? Судьба нашей землячки, а сейчас гражданки США Елены Филлипс поражает стечением обстоятельств, количеством случайностей и закономерностей.

Первый ее брак был неудачным. Хотя нет, так категорично заявлять нельзя, ведь результатом этого брака был сын – славный мальчик, мамина опора с самого детства. Окончив пединститут (филфак), Елена была намерена решительно изменить свою жизнь, а для этого надо было поменять все, вплоть до места жительства и окружения. Подруга позвала в Херсон, и мама с ребенком поехала. Жила в общежитии, работала на обувной фабрике (с ее-то дипломом!) и верила, что все изменится. Второй брак был недолгим. Лена осталась вдовой уже с двумя детьми – на руках был сын и двухмесячная дочь Оля…

Понимая, что с двумя детьми она просто не выживет, искала мужа. Не ждала, не надеялась на случай, а именно искала то самое плечо, ту опору и стену, о чем мечтает каждая женщина. Осознавала, что годы идут неумолимо. С каждым новым местом работы (а Лена меняла работу в поисках более высокого заработка) она видела, как работодатели реагируют на ее «неюность». В 39 лет, пытаясь устроиться на должность секретаря (виртуозное владение печатным набором, безупречная грамотность, элегантная внешность, опыт), она слышала отказ, мотивированный тем, что она, дескать, старая для этого. Прямо не говорили, но давали понять.

Елена параллельно искала работу и мужа. В то время – в начале двухтысячных – было множество брачных агентств, которые помогали найти пару, в том числе из-за рубежа. Сразу в несколько таких агентств Лена отправила анкету, фотографию и ждала. Это было бесплатно, а представители одного из агентств однажды сами подошли к сидящей в парке на скамейке Елене и предложили сфотографировать ее, записать данные и внести в базу данных. Согласилась. Не особо надеялась на позитивный результат, но ей позвонили именно из того агентства и пригласили на встречу с американцами в ресторан гостиницы «Фрегат».

Это был тур американцев, ищущих для себя украинских жен. Встреча была организована грамотно: гостей рассадили за столы согласно возрасту. Мужчина, который выбрал в базе данных Лену, не проявил к ней интереса, занявшись другими потенциальными женами. А к нашей героине подсел другой американец. Говорили через переводчика (у Лены был школьный немецкий), мужчина задавал нестандартные вопросы и, как потом признался, был приятно удивлен такими же нестандартными ответами. Он сразу понял, что это его женщина. Пригласил на танец и заметил, что новая знакомая дрожит. А Лена говорит, что она была после жуткого бронхита, и ее давил кашель…

Не все было гладко: одна из невест, имея виды на Ричарда (так звали американца), предупредила Елену, чтоб та им не увлекалась, а занялась мужчиной, который ее пригласил на встречу. Решила уйти, но подошла переводчик и передала, что Рич приглашает Лену на следующий день в кафе на ланч. Ответила отказом, но девушка стала уговаривать: мол, сходите, он приятный, вы ему понравились и так далее. «Если бы она меня не уговорила, моя жизнь сложилась бы по-другому. Так что я обязана этой девушке», - признается Лена.

– На следующий день я пошла на встречу, - вспоминает Елена. - Иду по пешеходной улице, смотрю – стоит мой Рич, на руку накинут пиджак, вид абсолютно растерянный: не знает, куда идти. Я подошла, он обрадовался и говорит мне: «Агентство». Поняла, что мы вместе идем в агентство. Взяли там переводчика, посидели в кафе, пообщались, обменялись электронными адресами.

Рич сказал, что оплатит Лене репетитора английского языка. Попрощались и расстались. Американец с группой поехал в другие города Украины. Невесту он себе уже не искал. Говорил, что очень хочет увидеть Одессу. Уроженец Нового Орлеана, рассматривая виды городов в Интернете, пришел к выводу, что архитектура его родного города и Одессы схожи. Хотел в этом убедиться.

Лена стала учить английский. Переписывались ежедневно. Через три месяца Ричард снова приехал в Херсон и сделал Лене предложение. С сыном будущей жены он был знаком – парень жил с мамой. Поехали в Кировоград знакомиться с дочкой и будущей тещей. Купил обручальное колечко и улетел домой. Стали созваниваться – уровень Лениного английского уже позволял вести диалоги.

– У меня был такой страх перед будущим, – признается Елена. - Я боялась кому-то рассказать, настолько все происходящее казалось мне нереальным. Как будто это происходит не со мной, а я наблюдаю со стороны. Слышала, что такое бывает, видела в кино, но не думала, что это может быть со мной.

А было что-то странное. Он настолько расположил меня к себе, что у меня и мысли не было, что это может быть какая-то афера. Я даже не спрашивала, какое у него жилье, машина, сколько зарабатывает. Знала, что он был женат, воспитывал троих детей жены. Дети взрослые, он развелся, уехал в другой штат, живет и работает в Аризоне. А мне тогда было все равно – Аризона или Монтана.

Еще через три месяца Рич снова приехал. Расписались и улетели в свадебное путешествие в Египет. Стали готовить документы на выезд Елены в Америку. Для получения визы в посольстве нужно было доказать, что брак не фиктивный. Для этого семейная пара предъявляла письма, совместные фотографии, распечатки телефонных разговоров и электронной переписки. Предоставили такую увесистую папку, что работники посольства широко раскрывали глаза – такого доказательства искренности намерений они еще не видели.

Отъезд Лены в Америку откладывался по каким-то консульским техническим причинам. Ричард решил: жена поедет по туристической визе. Оформили, и она полетела к мужу.

– Когда я увидела машину, на которой Рич встретил меня в аэропорту в Тусоне, я произнесла: Oh, my God! Она была такая убитая, что страшно было в нее садиться. Сказала себе: «Лена, это не самое главное, надо ехать». Забегая вперед, скажу, что после этого мы уже десять раз поменяли машины.

Американский муж жил на съемной квартире. Из личных вещей у него были стол, два стула, кровать, посуда, три собаки – два лабрадора и чау-чау, и инструменты, так как он профессиональный музыкант. Со всем этим скарбом он ушел от жены. Этот факт, кстати, по нашим украинским меркам доказывает порядочность мужчины. Погостила и вернулась в Украину. На постоянное место жительства в Аризону Елена поехала с дочкой.

– Первый год я разговаривала практически жестами, – рассказала Лена. - Я не знаю, как Рич меня понимал. Он сейчас часто вспоминает, что смеялся, когда мы с Олей даже рекламу смотрели с субтитрами. Я сидела дома, дочка училась дистанционно – есть там такая форма обучения, называется «домашняя школа». Только раз в неделю я возила ее на занятия по физкультуре.

Первое, что Елена начала серьезно учить, – это правила дорожного движения. Дело в том, что там никто пешком не ходит – очень жарко. Расстояния большие, до магазина, например, минут сорок надо идти, а обратно с сумками, и это по сорокаградусной жаре. Поэтому все ездят на машинах – старых, убитых, но чтоб ехала и в ней работал кондиционер.

– В принципе английский я учила по правилам дорожного движения, - говорит Лена. - На это у меня ушло три месяца, и Рич сказал, что это быстро. Я сдала теоретический экзамен, мне дали временные права. Поездила с мужем, потом получила постоянные документы. На практическом экзамене с инструктором главное было сдать параллельную парковку. Я сдала и стала самостоятельной.

Со временем Оля пошла в школу. Рич выбрал одну из лучших в Аризоне, но она была далеко за городом. Сначала я ее возила, а когда дочке исполнилось шестнадцать, она сдала на права. Работая официанткой в доме престарелых, скопила тысячу долларов. Мы столько же доложили, и Оля купила себе машину.

Когда Оля заявила, что хочет учиться в школе, а не дома, Елена тоже захотела учиться. Она уже окончила курсы английского для иностранцев и сказала себе: «А пойду-ка я в университет». Правда, это было дорого. Друзья посоветовали обратиться за финансовой помощью. Особо не надеясь на успешность этого мероприятия, Лена подала документы и получила помощь на первый семестр. Естественно, выпускница филфака выбрала русскую лингвистику. Правда, при поступлении возникла проблема.

– Мне надо было предоставить рекомендации, – поясняет Лена. - Я же практически никого не знала, и мне посоветовали обратиться за помощью на предыдущее место учебы. Кто меня помнил в кировоградском пединституте? Я же окончила его в девяностом году! А уже 2007-й… Но я рискнула и позвонила. Попала я на проректора в то время Олега Семенюка, объяснила, что и как. И что ты думаешь? Он прислал мне в Аризону рекомендацию! Спасибо вам, Олег Анатольевич.

Два года учебы. После первого, бесплатного, семестра Лена, которая училась на отлично, получала стипендию. На втором году учебы она даже работала ассистентом преподавателя и получала зарплату. Имея на руках диплом, работу найти не могла, поэтому целый год сидела дома. Не просто сидела. Лена рукодельница, вязала разные вещи и продавала через Интернет. Параллельно искала работу. Получив гражданство, имела право претендовать на работу в серьезном учреждении, поэтому подала документы в бюро по переписи населения США. Это государственная служба, и Лену взяли, потому что, кроме английского, знала еще и русский язык. Работа заключалась в том, что, кроме переписи населения, которая проходит раз в десять лет, надо было проводить телефонные социологические опросы.

– Первый год я плакала, – вспоминает Елена Филлипс. - У меня был жуткий акцент, американцы меня не понимали, кто-то просто бросал трубку, кто-то злился и чуть ли не матом посылал. Муж уговаривал бросить работу, но я ж упрямая. Стала работать над произношением, прислушиваться, исправляться. Со временем мне стали делать комплименты: «Мне нравится ваше произношение. У вас такой приятный акцент. Откуда вы?»… А знаешь, когда я поняла, что знаю язык на хорошем уровне? Когда стала понимать, о чем говорят на радио. Раньше для меня это был сплошной поток непонятных звуков. А когда окружающие стали понимать мои шутки, я окончательно убедилась в отличном владении английским языком.

В бюро была частичная занятость, поэтому Елена нашла еще одну, параллельную, работу. Это была компания Google, где она проверяла русскоязычные веб-сайты. Это была проверка на спамы, фиктивные продажи, порнографию… Лена свой компьютер угробила вирусами. Правда, эта оговорка была в контракте. Платили хорошо, но эта работа была временной. А Лена умудрилась проработать там четыре года.

Два года назад в бюро по переписи населения открылась вакансия тренера. Он не сидит на телефоне, а слушает других, подсказывает, как вести разговор, учит. Это уже полная ставка, личный кабинет, в общем, карьерный рост. Поработав тренером, Лена поднялась еще на одну ступеньку выше – стала супервайзером. Теперь в ее подчинении команда интервьюеров, она оценивает их работу, следит за их прогрессом. «Я думаю, что пойду дальше, - говорит неугомонная Елена. – Есть куда расти»…

А тем временем укреплялась американо-украинская семья. Отказались от съемного жилья и приобрели свое. У каждого есть по машине. Купили дачу – дом в горах. Это далеко, 400 миль (почти 650 километров), но там есть хвойные леса и все времена года, включая зиму со снегом. А Тусон – это пустыня и жара до пятидесяти. Системы отопления в домах нет – кондиционер и охлаждает, и подогревает воздух, если надо. Зимней ночью температура воздуха может быть плюс один-два градуса, а днем поднимается до двадцати.

– Мы не ссоримся, - заявила Лена. - С моим мужем нельзя поссориться. Есть, конечно, разногласия, но мы даже на повышенных тонах не разговариваем. Рич обожает мой борщ, грибной суп и пельмени. Коренные жители Аризоны – индейцы, все остальные приезжие. Там такой микс! Поэтому нет национальной кухни. Мы ездим по Штатам. Когда я сдала на права, муж купил машину через Интернет во Флориде. Мы туда полетели на самолете, а обратно ехали на машине через все южные штаты – Луизиану, Алабаму, заехали к друзьям в Колорадо и вернулись в Аризону.

Я поняла, что нельзя себя ограничивать в желаниях и мечтах. Не говорите: «Я никогда не поеду в Америку». Если ты чего-то ищешь, ищи везде. Ты же не знаешь, как распорядится судьба. Мои подруги говорят, что благодаря мне поверили, что такое бывает. Что это не только в книгах и сериалах, а и в жизни. Буду рада, если моя ситуация будет для кого-то примером и добавит веры в себя.