На початку 2018 року на Кіровоградщині куплять ще п’ять шкільних автобусів

Завдання влади – зробити все, щоб діти у містах та у сільській місцевості мали рівні можливості для отримання якісної освіти.

Про це заявив голова Кіровоградської облдержадміністрації Сергій Кузьменко на підсумковій прес-конференції 26 грудня, повідомили «УЦ» у прес-службі ОДА.

Кузьменко відзначив, що на сьогодні в області створено 66 освітніх округів. Опорні школи, що функціонують у рамках освітніх округів, є закладами нового типу, де для дітей створюються належні умови для навчання, є харчування, можливість займатися спортом.

У 2017 році для шкіл придбали 350 комп’ютерів, 50 мультифункціональних дощок, обладнали нові кабінети хімії, фізики, лінгафонні класи на загальну суму 35 млн грн. Також за останніх два роки для опорних шкіл купили 40 автобусів. Ще п’ять шкільних автобусів заплановано придбати на початку 2018-го.

Сергій Кузьменко відзначив, що нинішнього року під час зовнішнього незалежного оцінювання учні з Кіровоградщини продемонстрували високі результати.

«Це свідчить про те, що ми рухаємося у правильному напрямку. І діти незалежно від того, де вони навчаються, у містах чи у сільській місцевості, на сьогодні мають рівні можливості для отримання якісної освітньої послуги», – наголосив очільник області.