Середньомісячна зарплата на Кіровоградщині зросла більше, ніж середньоукраїнська

У 2017 році середньомісячна заробітна плата на Кіровоградщині зросла на 47%, в той час як в Україні – на 37%.

Про це заявив голова Кіровоградської облдержадміністрації Сергій Кузьменко на підсумковій прес-конференції 26 грудня, повідомили «УЦ» у прес-службі ОДА.

«Маємо непогану динаміку у цьому напрямку. Якщо у минулому році середня заробітна плата в області складала 3850 гривень, то на сьогодні її розмір сягає 5700», – відзначив Сергій Кузьменко.

Він також сказав, що «є всі передумови, щоб заробітна плата й надалі зростала, адже всім відомо, що з 1 січня 2018 року мінімалка становитиме вже 3723 гривні. Тому, сподіваюсь, на Кіровоградщині розмір середньомісячної зарплати досягне восьми тисяч гривень».