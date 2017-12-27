В Інтернеті з’явилося відео підпалу депутатських МАФів у Кропивницькому

У Мережі з’явилося кілька відео з камер спостереження, які зафіксували момент підпалу торговельних павільйонів на вулиці Космонавта Попова в обласному центрі.

Ролики на YouTube виклав користувач Никита Сибирцев, передає кореспондент «УЦ».

Видно, як близько десяти чоловіків спочатку збираються за павільйонами. Потім вибігають звідти з палицями в руках і починають трощити вітрини. Після цього вкидають усередину пляшки з запальною сумішшю і тікають.

Нагадаємо, кілька МАФів згоріли у ніч на 25 грудня на вулиці Космонавта Попова в обласному центрі. Вибухи пролунали після 04:00, на місце події одразу прибули рятувальники. За даними прес-служби УДСНС в області, горіли чотири павільйони на площі 150 квадратних метри. Жертв і постраждалих немає.

Земельна ділянка під павільйонами належить депутату міськради Кропивницького Віталію Бєлову. Він стверджує, що у поліції є вагомі докази у справі про підпал.