«Кировоградгаз»: без политики и спекуляций

Декабрьская погода была к кропивничанам благосклонна: ни морозов, ни снегопадов и метелей. Словом, стабильно прохладно. Но в жилищах горожан было не так стабильно – несколько дней без тепла оставались более сотни домов, детские сады и школы. Подача в них тепла была прервана из-за отключения котельных от газа. Гнев жителей областного центра был обрушен на ОАО «Кировоградгаз»…

События развивались стремительно: городской голова едет в «Нафтогаз Украины», представители общественности митингуют под главным офисом газовиков и даже требуют отставки председателя правления «Кировоградгаза» Александра Гладкого. Местная власть выступает с заявлениями, политики требуют наказать виновных, тепловики оправдываются, а газовики молчат. Хотя к ним накопилось много вопросов. Молчали они до поры. Предлагаем вниманию читателей «УЦ» эксклюзивное интервью с председателем правления ОАО «Кировоградгаз» Александром Гладким.

– Александр Михайлович, кропивничане на несколько дней остались без тепла, а митинговали под вашим офисом, а не под офисами тепловиков. Как вы думаете почему?

– Это была попытка переложить ответственность тепловиков в лице арендаторов КП «Кировоградтепло» ООО ЦНТИ «УНГА» на «Кировоградгаз» как газораспределительную компанию. Это неудивительно, ведь в течение четверти века у нас отсутствовал полноценный рынок газа, что позволяло различным коррупционным структурам паразитировать на разнице в тарифах на газ для населения и предприятий теплокоммунэнерго (ТКЭ).

– Возглавив «Кировоградгаз», вы как раз и выявили коррупционные схемы…

– Да, когда «Кировоградгаз» вернулся под контроль «Нафтогаза Украины» и мы провели ревизию абонентской сети, было выявлено 384 несуществующих абонента, числящихся в категории «население». На этих «фейковых» абонентов списывался газ, реализуемый впоследствии предприятиям, а разница между ценой газа для населения и ценой реализации ложилась в карман «талантливым бизнесменам».

Значительные злоупотребления происходили также с использованием монопольного положения и абсолютной безнаказанности неправомерных действий предприятий ТКЭ, что позволяло просто наращивать долги тепловиков, которые потом списывались или реструктуризировались на 20 лет.

Долги росли, деньги расходовались куда угодно, только не на оплату газа, а в начале отопительного сезона тепловики рассказывали всей стране о том, что, если не включить газ предприятию-должнику, детские сады, больницы и родильные дома останутся без тепла. Естественно, включали газ, понимая, что другого выхода нет, - лечебные и детские учреждения не могут отвечать за преступные бездействия руководителей предприятий ТКЭ.

– Всегда включали газ и вдруг отключили. Что изменилось?

– С принятием нового Закона «О рынке газа» ситуация радикально изменилась. Однако местные «схемщики» надеются, что все происходящее временно, вот и пытаются разными способами оттянуть неизбежный час оплаты счетов, манипулируя общественным мнением.

Хочу обратиться к жителям Кропивницкого и пояснить, что газ тепловикам отключали не потому, что жители не платят, а потому, что с возвращением «Кировоградгаза» под контроль НАК «Нафтогаз Украины» мы можем и будем работать только в рамках существующего правового поля, а жульнические схемы на газовом рынке уже не пройдут, во всяком случае в «Кировоградгазе».

Сегодня газ поставляется предприятиям только при наличии подтверждения соответствующего объема – так называемой номинации – со стороны поставщика газа. Только при наличии номинации «Кировоградгаз» может держать вентиль открытым. Отсутствие у предприятия номинации – основание для отключения его от газоснабжения. И это отключение делается также в защиту интересов населения. Ведь объем газа, который отбирается без номинации, согласно действующему кодексу газораспределительных систем, подпадает под определение «несанкционированный отбор». Проще говоря, это воровство, за которое потом приходится платить двойную стоимость. А откуда у предприятия ТКЭ возьмутся деньги? Ответ простой: эти деньги потом будут находить, повышая тарифы на тепловую энергию. Таким образом за бездеятельность руководства предприятий ТКЭ вынуждены платить горожане.

– Городские власти заявляли, что «Нафтогаз Украины» задерживает подписание договоров реструктуризации и выделение номинаций и что вас ставили в известность. Такое может быть сегодня и почему?

– Это неправда. НАК «Нафтогаз Украины» прежде всего сам заинтересован в подписании договоров реструктуризации и выделении номинаций, ведь это проплаченные теплокоммунэнерго объемы газа. Это все позволяет четко планировать хозяйственную деятельность НАКа и, следовательно, уверенно чувствовать себя в конкурентной среде.

Политика «Нафтогаза Украины» предельно проста и понятна в этом смысле: есть деньги – есть номинация, или, как ее называют, лимит на поставку газа. Газ – это товар, и отдавать его бесплатно в условиях рынка никто не намерен.

Кроме того, отпуская газ без наличия гарантий оплаты, должностные лица в «Нафтогазе Украины» могут попасть под уголовную ответственность за хищение газа, который импортируется с использованием государственной поддержки.

Для понимания горожан стоит отметить, что руководство компаний ТКЭ еще до начала отопительного сезона было оповещено о нарушениях законодательства. Однако они наши предупреждения проигнорировали, не получив номинацию в НАК «Нафтогазе» или у любого другого поставщика. И если «Теплоэнергетик» сразу все понял и исправил ситуацию, то КП «Кировоградтепло» до сих пор пользуется дорогим технологическим газом, за который будет вынуждено платить по двойному тарифу. А вот оплатит ли руководство и собственники компании эти убытки или городская власть распишет их на горожан через очередное повышение тарифа на тепловую энергию, думаю, стоит взять на контроль журналистам и правоохранительным органам.

– Давайте разберемся, какова роль и задачи «Кировоградгаза» в системе теплообеспечения города.

– Наша компания – транспортирующая. Мы обеспечиваем стабильность и безопасность газоснабжения всех потребителей. Контроль и учет потребления газа – тоже наша задача. Наша рыночная позиция не предполагает продажи газа конечному потребителю, и на этом рынке существует много поставщиков газа. В то же время законодательство от нас требует обеспечивать контроль за расходованием газа, поэтому несанкционированный отбор ложится прямыми убытками на «Кировоградгаз».

В идеале схема работает следующим образом: «Кировоградтепло» покупает у «Нафтогаза Украины» или другого поставщика месячный объем газа и получает номинацию. Номинация передается «Кировоградгазу», и мы подтверждаем, что этот потребитель действительно в этот период может получить этот объем. Далее мы забираем газ из магистральных газопроводов в оплаченном объеме и доставляем его конечным потребителям. Потребитель выбирает свой заявленный объем, и в случае, если «Кировоградгаз» не получает от поставщика новой номинации, мы должны его отключить. Все просто и максимально прозрачно.

– Почему же все-таки случаются перебои в поставках газа? Неужели нельзя упредить отключения?

– Можно, и мы это стараемся делать. Мы обратились в правоохранительные органы с соответствующим заявлением по поводу несанкционированного отбора газа предприятием «Кировоградтепло». Поэтому, на наш взгляд, сегодня уже есть смысл задать правоохранительным органам, тепловикам и городским властям несколько вопросов. Куда деваются деньги населения и городского бюджета за тепло, если КП «Кировоградтепло» ТОВ ЦНТИ «УНГА» не имеет ни одного контракта на поставки газа? И каковы меры предприняты правоохранительными органами для пресечения незаконного отбора газа? А также понесет ли кто-то ответственность за убытки, нанесенные государству, городской громаде и населению?

Ведь по сути сегодня получается, что КП «Кировоградтепло» ТОВ ЦНТИ «УНГА» фактически грабит государство, открыто воруя газ, грабит горожан, непонятно куда девая полученные за тепло деньги, и грабит городской бюджет, которому придется оплачивать все штрафные санкции. Искренне надеюсь, что правоохранительные органы дадут исчерпывающие ответы на эти вопросы.

– А роль городских властей? Что зависит от них в этом процессе и какими документами регламентируется ваше сотрудничество с мэрией?

– По сути, вся ответственность за происходящее в сфере ЖКХ лежит на плечах местных органов власти. От их расторопности и желания что-то улучшать в своей работе в существующих правовых рамках зависит жизнь и нормальное функционирование 250-тысячного областного центра. Корень проблемы, на наш взгляд, лежит в сложившейся организационно-правовой системе предприятий ТКЭ в Кропивницком. Мы не знаем, чем несколько лет назад руководствовалась городская власть, отдавая самого крупного поставщика услуги теплоснабжения в аренду частной компании, была ли там коррупционная составляющая. Думаю, в этих вопросах должны разобраться компетентные органы.

Суть в том, что это фактически лишило город возможности выдать финансовые гарантии частному предприятию – вероятно, в силу политических раскладов в горсовете. Наличие неоднозначных правовых отношений между собственником имущества – местной общиной – и предприятием, которое арендует имущество, создает значительные трудности. Безграмотность некоторых чиновников и собственников компании привела к вымыванию оборотных средств и фактически лишила предприятие возможности стабильно работать с газотрейдерами в условиях прозрачного рынка газа.

Эта ситуация просматривалась нами еще перед началом отопительного сезона, о чем мы поставили в известность руководство города, области и всех компаний ТКЭ. Поэтому сегодня городская власть имеет все необходимые рычаги для решения вопроса и юридически грамотного выхода из ситуации.

Хочу надеяться, что у нее в это сложное время хватит мудрости не будоражить лишний раз людей, решить вопрос с арендаторами и заставить их вести свою деятельность в рамках действующего законодательства. Мы в этом процессе – партнеры мэрии Кропивницкого и других громад нашей области. В целом наша задача – не усложнить им жизнь, а помочь разобраться в новых условиях.

– Какова ситуация на сегодняшний день? Кто из кропивницких ТКЭ имеет все необходимые документы для бесперебойной работы в рамках законодательства?

– Из пяти предприятий ТКЭ Кропивницкого практически все работают в рамках правовых процедур. «Теплоэнергетик» получил номинации на ноябрь и декабрь, хотя в октябре был факт несанкционированного отбора, который они смогли закрыть в течение двух дней без лишних вопросов. КП «Кировоградтепло» ТОВ ЦНТИ «УНГА» так и не удосужилось получить номинации еще ни на один месяц отопительного сезона, и на январь тоже. Согласно регламенту, номинации в «Укртрансгаз» подаются потребителями до 20-го числа предыдущего месяца, а к 25-му числу «Кировоградгаз» должен получить их подтверждение. Сегодня «Кировоградтепло» де-факто ворует газ из системы, отказываясь это признавать и не подписывая предоставленные нами документы.

– Какие возможные варианты выхода из сложившейся ситуации?

– Вариант решения проблемы только один – получить номинацию в НАК «Нафтогаз Украины» или у любого трейдера, оплатить транспортировку газа «Кировоградгазу».

Хотя сегодня на месте городской власти я бы крепко задумался над тем, какими ресурсами она будет закрывать долги своих тепловиков, и готовился бы к возможному банкротству предприятия с целью спасения городского бюджета.

Либо, как вариант, вернуть предприятие в коммунальную собственность, чтобы город мог дать финансовые гарантии перед НАК «Нафтогаз Украины» на получение номинации и реструктуризировать долги. Дальнейшее продолжение порочной практики несанкционированных отборов, вероятнее всего, приведет к тому, что предприятие будет обанкрочено. Его руководители и местные чиновники либо сядут в тюрьму, либо сбегут, если успеют, но как бы там ни было, для горожан это будет лишний стресс.

– Чего ждать горожанам в зимние месяцы?

– Просветления в головах людей, от которых зависит непрерывная подача тепла. Мы понимаем свою ответственность и делаем все возможное в этой непростой экономической ситуации, в которой находится воюющая страна. Однако, думаю, будет несправедливо, если за авантюризм, ошибки и преступную бездеятельность определенных лиц будет отвечать своими зарплатами полуторатысячный коллектив «Кировоградгаза», как это было до моего прихода.

Еще раз подчеркну: мы партнеры для местных властей и предприятий ТКЭ. Вместе найдем выход из любой ситуации, без ущерба для интересов горожан, но в существующих правовых рамках.

Записала Евгения Борисова, «УЦ»