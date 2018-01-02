Сергей Кузьменко: «Это был сложный, но успешный год»

О том, какие решения приняла местная власть относительно рейдерского скандала в Бережинке, как «включали» газ тепловикам областного центра после демарша «Кировоградгаза», что лично обсуждал с Президентом глава областной администрации Сергей Кузьменко, он рассказал в традиционно-новогоднем эксклюзивном интервью «УЦ».

Кроме того, поговорили с руководителем области о футболе, эмоциях и журналистской этике. А заодно подвели ещё некоторые итоги уходящего года. Ведь главу области видим в основном «у станка». Нас же интересовало то, что обычно остаётся за кадром. Например, как складывались в 2017-м отношения с правительством, президентской администрацией, где можно сказать: «вот тут они нам помогли», «здесь бы без них не справились».

– У меня хорошие рабочие отношения с руководством как по президентской вертикали, включая Президента и главу его администрации, так и с Кабинетом Министров, с премьер-министром включительно, - подчёркивает Кузьменко. - Поэтому в ушедшем году я не единожды встречался с каждым из них, это моя работа. По поводу ситуации с той же Бережинкой, например, когда власть жестко атаковали информационно, понимая, что никаких полномочий решить это вот так просто (щелкает пальцами. - Авт.) у нас нет. С другой стороны – есть ряд правовых сложностей. Есть полиция, прокуратура, которые возбуждают уголовные дела, их надо расследовать, а суд должен поставить точку. Но, поскольку этот вопрос был вынесен в разряд политических, политики рассказывали, что власть ничего не делает, мне, конечно, нужно было консультироваться и с министром юстиции, и с главой Администрации Президента. С Арсеном Аваковым говорил, когда по действиям полиции были вопросы, с Владимиром Гройсманом, когда он приезжал сюда. Они были задействованы в этой ситуации, в том числе и в политическом плане. Это был сложный момент, но власть достойно его преодолела.

– То есть эта проблема решена?

– Закончился период, когда остро стояла проблема – был риск, что кто-то у фермера заберет урожай. Правоохранительная система, может, и жестковато, но успокоила горячие головы, которые приезжали сюда, грубо говоря, на заработки, и дала возможность собственнику собрать урожай. Я знаю, что уголовные дела переданы частично в суды, какие-то вопросы рассматриваются в других областях. Будем ждать принятых судебных решений. Но вопрос был не только по Бережинке. И я благодарю центральную власть за эффективное содействие и поддержку.

Был непростой момент с нашими шахтерами, по урану, они не могли получить лицензию, вопрос тоже стал политическим. Его подогревали, рассказывали, что власть хочет всех продать, все угробить. Разобрались, надо называть вещи своими именами: в том числе и руководство ВостГОКа сделало ряд ошибок, некачественные документы предоставляли и давали возможность комиссии не принимать решение. Президент сказал: нет проблем, я готов встречаться с представителями шахтеров. Я организовал встречу, руководители шахт сказали то, что считали нужным. В очень короткий срок вопрос был решен.

Много раз обращались и к вице-премьер-министру Геннадию Зубко. Он курирует и ДФРР, и жилищно-коммунальную тему всю, поэтому не единожды была необходимость консультироваться, чтобы область своевременно получала деньги.

Недавняя проблема – выходки нашего облгаза. Они, несмотря на то, что начался отопительный сезон, позволили себе не подавать на некоторые тепловые предприятия газ, руководствуясь какими-то внутренними своими регламентами. Я обращался и в «Нафтогаз», и к Зубко, были проведены жесткие переговоры. Есть люди, которые имеют отношение к предприятиям у нас в области, работают в «Нафтогазе» и считают, что мы должны решать их проблемы. Мир прагматичный, все хотят больше заработать, вытянуть из бюджета, но, извините, больше, чем положено, мы платить не будем. Но и отключать людям тепло тоже не позволим. Как видите, совместными усилиями власть реагировала на проблемы, я выделил лишь несколько вопросов, которых было гораздо больше.

– А сколько раз за прошлый год встречались с Президентом, что обсуждали, с каким результатом?

– Если встреча – это один на один и индивидуальный разговор, то таких встреч в том году было две, одна во время визита Президента в Кропивницкий в августе и до этого в администрации главы государства. Обсуждали дела области, что сделано, что не сделано. Президент – это ведь не только символ государства, но и мой прямой руководитель. И мне нужно «чувствовать пульс», понимать, что вот это сделали хорошо, а это надо бы немного по-другому.

– И что, на его взгляд, у нас сделано хорошо, а что надо по-другому?

– Президент поблагодарил за ту работу, которая была сделана государственной администрацией не только в рамках прямых обязанностей, но и в плане поддержки вооруженных сил. Он когда был в 3-м полке специального назначения, наш герой Александр Трепак сказал, что из областного бюджета выделялись деньги, больше 12 миллионов, мы отремонтировали казарму, создали необходимые условия. И ребята так искренне, без официоза, по-мужски нас благодарили. Потом мы были еще в одной воинской части, там есть требования по секретности, но то, что мы помогали сделать, – действительно на высоком уровне, и тоже было отмечено. О детской областной больнице много говорить не буду – Президент остался очень доволен нашей работой. И если мы уже говорим о главе государства, то здесь с ним, помимо меня, встречался актив области – народные депутаты, руководитель областного центра. Есть команда, которая вместе работает и вместе дает результат.

– По поводу другой команды не можем не спросить: ФК «Александрия» в этом году сенсационно пробилась в еврокубковую зону. Какие задачи на весну, чего ожидаете от клуба в следующем сезоне?

– Я всегда жду от людей, которые должны создавать шоу, спортивный праздник, хорошие эмоции. Минувший год эмоционально был очень пестрым, очень разноплановым. Не могу не поблагодарить команду за то, что впервые в истории футбольный клуб Кировоградщины получил право играть в плей-офф Лиги Европы, выиграв у румынской «Астры». Потом произошел непредвиденный случай на поле, получил травму и не смог играть дальше центральный защитник, 5 минут команда была расконцентрирована, и опытный белорусский «БАТЭ» забил два гола. То, что не прошли в групповой этап, команда пережила, опять же, эмоционально. Расстроились, потому что это новые возможности, оценка футболистов, возможность для них поехать играть в топовые клубы. Понятно, после этого был какой-то спад, он сформировал ту позицию в национальном чемпионате, которая есть сегодня, она нас не устраивает. Хотя впервые выиграли у «Шахтера», забрали очки у «Динамо»! Тренерскому штабу была поставлена задача – омолодить команду, пока мы будем заканчивать сезон во второй шестерке, найти футболистов, которые будут создавать хорошее настроение в атаке. У нас есть вопросы к работе нападающих, и мы будем искать на них ответы. В сезоне 2018-2019 года планируем вернуться в борьбу за Лигу Европы, цель – сыграть в групповом этапе. Как тренерский штаб будет справляться – посмотрим, оценим.

– Как раз о хороших эмоциях. В прошлом году немало было смешных фотографий, то вы Степана Цапюка к груди прижимаете, то маслозавод открываете в шапочке «для душа» – сами как относитесь к публикации таких снимков?

– Фотографии бывают удачными или неудачными. Удачные могут быть в том числе и смешные. Это нормально. Хорошо, что у нас сегодня журналисты не приходят к кому-то за «темниками» – что показывать, что не показывать – и имеют возможность работать так, как им подсказывают журналистская этика и творческий настрой. А я отношусь хорошо к любым объективным публикациям и фотографиям.

Фото Олега Шрамко, «УЦ»