Спортивный год Украины: герои, достижения, успехи

Итак, друзья, 2017-й завершился. И сегодня самое время оценить то, что оставил в спортивной истории Украины этот год, в котором не было Олимпиад или чемпионатов мира и Европы по футболу, но произошли очень важные события, которые навсегда останутся в нашей памяти. При этом мы осознанно не будем составлять какой-то рейтинг, а лишь выделим самое значимое в свободном порядке.

Взлет и закономерность

Признаюсь, что начало восхождения Элины Свитолиной мне посчастливилось видеть в Рио, где украинка сенсационно, в двух сетах, одолела главную фаворитку Олимпиады и безоговорочного лидера мирового женского тенниса американку Серену Уильямс. И хотя завоевать олимпийскую награду Элине тогда не удалось, но тот успех, безусловно, прибавил ей уверенности в собственных силах. И вот в новом сезоне, который Свитолина начинала 14-й ракеткой мира, наша соотечественница начала свой прорыв в австралийском Брисбене, где обыграла первую ракетку мира Анжелик Кербер из Германии, дойдя до полуфинала соревнований. На Открытом чемпионате Австралии пределом стал 3-й круг, но уже на следующем турнире в Тайбэе был завоеван первый титул в нынешнем году и пятый – в карьере. Спустя три недели Элина в финале турнира в Дубаи не оставила шансов на титул датчанке Каролин Возняцки, в апреле был еще один триумф на состязаниях в Стамбуле, где в решающем матче была повержена бельгийка Элизе Мертенс, в мае в Риме перед украинкой не устояла в финале румынка Симона Халеп, а в канадском Торонто уже в августе Свитолина во второй раз в споре за главный приз переиграла Возняцки.

И хотя до побед на турнирах серии «Большого Шлема» не хватало везения, а может, и опыта, но 11 сентября Свитолина стала 3-й ракеткой мира. Тем самым она превзошла достижение своего соотечественника Андрея Медведева, занимавшего в свое время 4-е место в мировой табели о рангах у мужчин. Также впервые Элина выступила и на итоговом турнире года в Сингапуре, где среди 8-ми сильнейших теннисисток мира точно не оказалась слабейшей, хотя и не смогла выйти из своей группы.

В итоге год лидер украинского женского тенниса завершила на 6-й позиции в рейтинге WTA, но будем надеяться, что следующий сезон Элина проведет еще сильнее и ей покорятся как мейджоры, так и мировая рейтинговая вершина.

Ну и если закончить теннисную тему 2017-го, то тут просто необходимо сказать о блистательном триумфе на юниорском Australian Open в одиночном разряде, US Open – в парном разряде и первом в карьере взрослом турнире ITF нашей Марты Костюк, что стало определенной сенсацией года.

Вот доминирования в мировом боксе, а не только в своей весовой категории Василия Ломаченко, чего греха таить, мы ожидали. Двукратный олимпийский чемпион в любителях и чемпион мира среди профессионалов во втором полулёгком весе по версии WBO находится в расцвете сил и «уничтожает» всех своих соперников в ринге. Уже четыре подряд конкурента невероятного украинца просто отказались выходить из угла и признали свое поражение, сидя на табуретке. Вот и другой двукратный олимпионик кубинец Гильермо Ригондо точно не рассчитал свои силы, когда поднялся на две весовые категории и был банально деклассирован Хай-теком. И совершенно заслуженно именно украинский мастер стал лучшим боксером года вне зависимости от весовой категории практически по всем мировым рейтингам. И есть абсолютная уверенность в том, что доминирование Василия Ломаченко продолжится и в 2018-м году, а новые, еще более яркие победные магафайты – впереди…

Как, впрочем, и успехи другой нашей боксерской суперзвезды Александра Усика, который уже подтвердил свой класс прекрасными боями против американца Майкла Хантера и в полуфинале мировой Суперсерии в тяжелом весе – с немцем Марком Хуком. Впереди у Александра февральский полуфинал своеобразной Лиги чемпионов с латышом Мариесом Бриедисом, а если все закончится в пользу Усика, то в мае нас ждет бой за звание абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе.

Блистательная точка и великолепная перспектива

Если продолжить разговор о боксе, то здесь нельзя не вспомнить потрясающее и интригующее сражение между Владимиром Кличко и британцем Энтони Джошуа. В этом бою именно украинский мега-чемпион удивил даже своих недругов, устроив настоящую «рубку» и едва не отправив в нокаут своего молодого визави. Этот поединок стал «Боем года», а Кличко, не «дожавший» британца, решил, что пришло время завершить блистательную карьеру на такой мажорной, несмотря на поражение, ноте. Нам же остается поблагодарить Владимира за возможность радоваться и восхищаться его успехами на протяжении долгих лет.

Достойная смена у братьев Кличко действительно есть в лице тех же Усика, Ломаченко, Гвоздика и других украинских проспектов, а также прогремевшего на весь спортивный мир на любительском уровне Александра Хижняка. Боксер из Полтавы, которому всего 22 года, вначале убедительно в своей категории до 75 кг выиграл домашний, проходивший в Харькове, чемпионат Европы, а чуть позже просто «не заметил» конкурентов и на чемпионате мира в Гамбурге. Признанием таланта украинского мастера является то, что на европейском и мировом первенствах именно Хижняк получил приз лучшего боксера соревнований вне зависимости от весовой категории. Понятно, что предложений перей­ти в профессионалы уже сейчас хватает, но Александр, похоже, намерен завершить любительскую карьеру золотом в олимпийском Токио, а уж затем пойдет покорять профессиональный олимп.

Подтверждение класса

Говорят, что после олимпийского сезона у его героев наступает вполне предсказуемый небольшой спад. Но этого нельзя сказать о наших олимпийских чемпионах Олеге Верняеве и Ольге Харлан, а также бронзовом призере Лондона-2012 Игоре Радивилове. Ольга так вообще снова претендует на звание спортсменки года по версии НОК Украины, поскольку выиграла чемпионат мира в личном зачете в фехтовании на саблях и первенствовала на нескольких этапах Кубка мира. Верняев же, несмотря на травму, смог завоевать мировое серебро на коронных брусьях, хотя ему и не удалось побороться за награды в многоборье. Что до Радивилова, то Игорь снова показал высочайший уровень в опорном прыжке, где стал вторым на чемпионате мира, повторив свое достижение четырехлетней давности. И судя по тому, что следующий сезон Верняев собирается пропустить, то все наши гимнастические надежды связаны с Радивиловым.

Вот в маунтенбайке безусловным лидером у нас является участница Олимпийских игр в Рио, чемпионка Европы и победительница общего зачета Кубка мира 2017 года в кросс-кантри Яна Беломоина.

Здравствуй, племя младое…

В уходящем году у нас появилась или расцвела целая россыпь молодых и совсем юных талантов. Прежде всего нужно говорить о великолепном успехе юной прыгуньи в высоту Юлии Левченко, которая в одном сезоне смогла стать серебряным призером взрослого чемпионата мира, выиграть европейское первенство U-23, завоевать бронзу на чемпионате Европы в закрытых помещениях и мировом чемпионате U-20. Ничего себе так годик выдался для девушки, которой в ноябре исполнилось только 20 лет.

Кстати, кропивницкие поклонники королевы спорта могли видеть воочию прыжки Юли на чемпионате Украины на стадионе «Звезда». И именно в нашем городе Левченко начала свой путь к мировому и европейскому пьедесталам. Как и победители юношеского чемпионата мира и Европейского юношеского олимпийского фестиваля прыгунья в высоту Ярослава Магучих и метатель молота Михаил Кохан.

Еще среди юношеских и юниорских достижений выделим победу в групповой гонке на чемпионате мира по велоспорту среди юниоров Олега Канаки, золотые медали на юниорском первенстве мира по греко-римской борьбе в категории 96 кг Владлена Козлюка, а также юношеском мировом первенстве в категории 63 кг Дмитрия Мирошника и Владислава Кузько в категории 46 кг.

Еще этот год серьезно открыл нам пловца Михаила Романчука, который до этого довольствовался наградами юношеских чемпионатов Европы, универсиад и юношеских Олимпийских игр. В 2017-м Михаил стал вице-чемпионом мира в Будапеште на дистанции 1500 метров. А в самом конце года, в декабре, Романчук стал лучшим на чемпионате Европы в Копенгагене на той же полуторакилометровке, опередив ближайшего преследователя с огромным отрывом в 8,34 секунды. Так что, похоже, у нас появилась новая олимпийская надежда.

Неплохие перспективы открываются и перед чемпионкой Европы по прыжкам в воду Анной Письменской и уже опытной Юлией Ткач, которая в этом году в греко-римской борьбе стала третьей в Европе и второй в мире в своей весовой категории. А Ольга Кривицкая завоевала бронзу на чемпионате мира в фехтовании на саблях. Есть определенные олимпийские надежды и у Катерины Кривой, ставшей двукратной чемпионкой Европы по карате в индивидуальном и командном кумите.

Все впереди и у чемпиона Европы-2017 по тяжелой атлетике в категории до 85 кг Александра Пелешенко, который стал сильнейшем в Старом Свете второй раз подряд. К сожалению, из-за допинговых проблем нашей федерации талантливый парень не смог выступить на чемпионате мира в США, где имел отличные шансы на награды. Впрочем, проблема с допингом всеобъемлюща не только для тяжелой атлетики. Но олимпийские перспективы этого вида спорта, где от участия в мировом первенстве были отстранены не только представители Украины, но и атлеты России, Казахстана, Китая, Белоруссии, Азербайджана, Армении, Турции и Молдовы – очень туманны.

А вот будущее Дарьи Белодед, которая в 16 лет выиграла взрослый чемпионат Европы по дзюдо, зависит от того, насколько терпеливо и бережно будут относиться наставники к талантливой юной звездочке. Во всяком случае сама Дарья настроена решительно и способна громко заявить о себе уже в олимпийском Токио.

Команды, без которых нам не жить…

Это был, без сомнения, год возрождения нашего баскетбола на уровне сборных. Ведь в финальной части европейских чемпионатов мужская и женские сборные преодолели групповой этап. Правда, от женщин, ведомых в недавнем прошлом любимицей кировоградских болельщиков Алиной Ягуповой, мы ждали гораздо большего. Однако сказались переоценка собственных сил и недооценка соперниц в игре со Словакией. А так могли девчонки и за путевку на чемпионат мира поспорить. Но не сложилось. Уже в новом отборочном европейском цикле и с новым наставником Гораном Бошковичем наша национальная команда одержала две уверенные победы.

У мужчин тренерский штаб с Евгением Мурзиным во главе не изменился, но лидеры в команду, такие, как Сергей Гладырь, стали возвращаться, и это открывает отличные перспективы.

Но все же блистательным прорывом в новом олимпийском виде – баскетболе 3 на 3 – стали выступления на чемпионатах мира и Европы украинских дружин. Девчонки Оксана Моллова ( мы помним ее по выступлениям за наш «Елисавет-Баскет», как Кисилеву), Дарья Завидная, Анна Зарицкая и Кристина Филевич под руководством первого тренера БК «Елисавет-Баскет» Юрия Процюка стали вторыми в мире. А мужская команда в составе Станислава Тимофеенко, Дмитрия Липовцева, Александра Кобца и Максима Закурдаева завоевала бронзовые медали чемпионата Европы. Таких достижений в игровых видах спорта мы не знали очень давно.

Нет, были в этом году еще достижения прыгунов в воду на домашнем чемпионате Европы в Киеве и чемпионате мира, целая коллекция наград мирового чемпионата в синхронном плавании, серебряный европейский успех шпажистов Богдана Никишина, Анатолия Герея, Максима Хвороста и Владимира Станкевича, а также бронзовый финиш на чемпионате Европы женской байдарки-четверки в составе Марии Повх, Инны Грищун, Марии Кичасовой, Анастасии Тодоровой. Но все же баскетбольный взлет оказался самым впечатляющим.

Что там за горизонтом?..

Уже в феврале пройдет зимняя Олимпиада, а потому серебро Ирины Варвинец, Юлии Джимы, Анастасии Меркушиной и Елены Пидгрушной в эстафете на чемпионате мира 2017-го по биатлону было необычайно обнадеживающим. В этом сезоне полностью вернулись в строй еще и сестры Семеренко. И вот уже наш золотой олимпийский квартет Сочи стал вторым на заключительном в этом году этапе Кубка мира во Франции. К тому же Юлия Джима, Валя и Вита Семеренко не только финишировали в призах на индивидуальных дистанциях, но и вошли в 10-ку лучших в общем зачете, так что наши медальные надежды в Пхенчхане вырисовываются определенно.

Правда, Олимпиада – состязания уникальные, и здесь возможны любые неожиданности. В других видах, за исключением, может, фристалиста Александра Абраменко, способного преподнести сюрприз в акробатических прыжках, у нас шансов на медали, скажем прямо, практически нет. Но все эти переживания ждут поклонников спорта чуть позже, а сейчас давайте порадуемся за героев уходящего года и поблагодарим их за возможность пережить неповторимые яркие эмоции.