Великолепные семерки, или Зарубки для памяти

Мы сами не замечаем, как быстро забываем прошлое. Ритм жизни становится все более стремительным, событийный ряд просто невозможным – ну кто из нас еще 5 лет назад поверил бы, что в Украине будет война? А еще очень многим кажется, что все идет намного хуже, чем раньше. Так уж устроена человеческая память – запоминается в первую очередь хорошее. Отсюда и ностальгия по прошлому, в котором трава была зеленее, девушки красивее, а в колбасу клали мясо. А как было на самом деле?

Вспомним, как мы жили в 1997-м году, всего каких-то двадцать лет назад. Кто-то считает, что сегодня на улицах разгул преступности? А в 1997-м во время стрельбы в ночном клубе «Сана», что был на площади Богдана Хмельницкого, расстреляли шесть человек, трое не выжили. А ближе к Новому году в Кировограде взорвали сразу два магазина фирмы «Экселент». В том году в Новоукраинском районе конфисковали крупнейшую в истории партию фальшивых денег – почти миллион «гривен». По тогдашнему курсу 1 гривня 80 копеек за доллар это было более 550 тысяч долларов – за такие деньги тогда можно было себе купить девятиэтажку в Кировограде и еще много осталось бы.

Вам не нравятся сегодняшняя инфляция, рост цен и прочее? А в Александрии один шахтер встречал Новый год под землей, требуя расчета по долгам. Кстати, в том году объединение окончательно агонизировало – закрывались последние шахты и разрезы, ликвидировали шахтоуправление «Ватутинское». Десятки тысяч горняков остались без пусть и нерегулярно оплачиваемой, но работы.

В 97-м чуть не закрылся… театр корифеев. Несколько месяцев даже не всю, а часть зарплаты актерам и персоналу платили продуктами, а денежная задолженность все росла.

Простаивали многие ранее успешные, знаковые для области предприятия. Бесперебойно и с прибылью круглосуточно работало только ПО «Артемида», выпускавшее водку.

Но не все так плохо было. Пединститут стал педуниверситетом, начали работу такие известные предприятия, как «Сонола», «Друкмаш-Центр», «ВК и К», в областном центре открылась первая пристойная гостиница «Каталония». Жизнь шла своим чередом. В области практически не было Интернета, пользователей мобильной связи можно было пересчитать по пальцам, съездивших на отдых за границу считали сродни Рокфеллерам. Но трава-то была зеленее, не правда ли?

А как мы жили всего 10 лет назад, в 2007-м? На сто процентов лучше, чем в 1997-м. «Мерседесам» на улицах уже никто не удивлялся, пенсионеры привыкли делать покупки в супермаркетах и говорить по мобильному. Вот чего у нас было в избытке, так это политики. Как в Киеве, так и на месте. В столице бушевала коалициада, Тимошенко второй раз стала премьером, фракция Януковича прирастала «тушками».

А у нас ссорились все со всеми. БЮТ с «Нашей Украиной», регионалы и либералы – с БЮТом и «НУ», городской голова Владимир Пузаков – со всеми по очереди. Также судились все со всеми за право осчастливить кировоградцев своими персонами во властных креслах. В мэра и секретаря городского совета бросали яйцами и тортами.

Ну а итогом всего стало скандальное земельное голосование городского совета. За раз было роздано 1800 участков. Так что сегодня не стоит удивляться, что в городе закончилась земля… Не прошло и трех лет после первого Майдана, как дошли руки до обвинений по делу «сотого округа». Тогда и начался расцвет карьеры Артема Сытника, который сейчас возглавляет Национальное антикоррупционное бюро. Он как раз у нас и был прокурором по этому нашумевшему делу.

А в Соколовском умер человек. В скорой помощи ему отказали в приезде экипажа, потому что это не территория города… Рейдеры в Кировограде захватили УТО. Футбольный клуб «Зирка» исключили из профессиональной футбольной лиги, и команда играла в любительском чемпионате области.

Если вы считаете, что это только сейчас так растут цены, то напомним вам ситуацию 2007 года. Сахар с 2,70 стал стоить 4 гривни, мука с 1,60-1,70 подскочила до 2,20. А осенью взлетели в цене овощи – капуста поднялась до 5 гривен, хотя еще недавно стоила всего одну. Но трава все равно была зеленее!

Ну а если еще вспомнить 1987-й … Война в Афганистане, тотальный дефицит всего, тысячи жертв Чернобыля, первое серьезное разочарование в тухлой идее коммунизма, и т.д. Становится совсем худо! Или трава все же была того?..

А что же с 2017-м? Так всего много было, что уже и не все детали упомнишь. Хватало всего – и хорошего, и плохого. В начале марта на шахте на Львовщине под землей от взрыва метана погибло восемь горняков. Умерли легендарный футболист Виктор Чанов и поэт Борис Олийнык. Закончилась эра братьев Кличко как боксеров. Владимир проиграл Энтони Джошуа на стадионе «Уэмбли» в Лондоне бой за титул чемпиона мира. Это мы помним. А про реально эпохальное событие – введение для украинцев безвизового режима с Европой уже и призабыли, воспринимаем как данность. В небо поднялся новый украинский самолет Ан-132. Елки-палки, мы уже десятилетия как не создавали новых не то что самолетов, а велосипедов! Но запомнилось отчего-то лишь как Украина позорно выступила на «Евровидении»! Что поделаешь – так устроена человеческая психика. Из не относящегося к тебе лично запоминается не самое лучшее. Но неприятность эту мы переживем, не правда ли?

Люди, хватит уже унывать и скорбеть! Трудно было всегда. Остается лишь надеяться, что в следующем, 2018-м, будет хоть чуточку лучше! Мы в это верим! И не такое переживали…