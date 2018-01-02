Вернулись домой, но не все

Конец 2017-го ознаменовался знаковым событием – впервые за многие месяцы состоялся обмен пленными между «ЛНР»/«ДНР» и Украиной. Но увидятся с родными далеко не все, кто попал в руки боевиков.

Украинская сторона передала сепаратистам 233 человека, взамен получив 73. «Только что поблагодарил наших ребят, которые возвращаются из плена. Среди них – киборг Александр Морозов и историк Игорь Козловский. Спасибо за выно­с­ливость, ребята!» – прокомментировал в Facebook Президент Петр Порошенко.

Среди вернувшихся домой – военно­служащий 56 бригады Алексей Кушпиль из Знаменки. Он провел в плену год и девять месяцев. «Сначала, конечно, было ненормально. Но потом нормально. Они к нам привыкли, мы к ним привыкли. Так и жили», - сказал он в коротком интервью Радио «Свобода».

По словам главы СБУ Василия Грицака, всех, кого отпустили сепаратисты, опросят на предмет получения информации о местонахождении других заложников и тех, кто числится пропавшими без вести: «Сейчас мы обязательно поработаем с теми ребятами, которые вернулись домой, проведем детальный опрос: где, с кем, в каких местах они, возможно, имели контакты из тех людей, кто считается сейчас в плену или пропавшими без вести, а таких, по нашим данным, 402 человека. Возможно, судьбу некоторых из них нам и удастся выяснить». При этом, подчеркнем, 402 – это только пропавшие без вести, в плену остаются, по данным СБУ, 103 украинца. Грицак также заявил, что следующий обмен власти постараются организовать в ближайшем будущем.

К сожалению, очередной Новый год придется встретить в каземате спецназовцам из Кропивницкого Александру Коринькову и Сергею Глондарю. Напомним, они в составе группы разведчиков нарвались на засаду боевиков при выезде из Дебальцево 17 февраля 2015-го. Двое бойцов погибли на месте, еще двое получили ранения, пятеро попали в плен. Двоих отпустили на пятидесятый день, еще один выбрался сам (как именно – неизвестно до сих пор). Кориньков и Глондарь остались на территории «ДНР». Сначала их держали в СИЗО в Донецке. По последним данным, сейчас украинские военные – в Макеевской колонии.

Официальной информации о том, почему боевики постоянно вычеркивают из обменных списков Александра Коринькова и Сергея Глондаря, нет. Как пишут в СМИ, их и еще нескольких человек считают «особо опасными преступниками».