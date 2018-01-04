У Кропивницькому за участь у створенні конвертаційного центру оштрафували інваліда

Ленінський районний суд Кропивницького наклав штраф на жителя обласного центру за посередництво у створенні конвертаційного центру.

Текст вироку має у своєму розпорядженні «УЦ».

Як випливає з матеріалів справи, на початку червня 2016 року житель Кропивницького, інвалід третьої групи, познайомився з невстановленою судом особою. За 2 тисячі гривень він погодився надати свій паспорт та ідентифікаційний код для перереєстрації на його ім’я ТОВ «Інтер-Агро Ресурс».

Шостого червня державний реєстратор міськради Кропивницького вніс необхідні зміни до державного реєстру. Згідно з ЄДР, новим власником ТОВ став Костянтин Баранов, змінивши Аліну Валюс.

Згодом він підписав документи на відкриття трьох банківських рахунків у Ощадбанку та кілька разів отримував там кошти, передаючи їх іншій людині.

Інших дій щодо господарської діяльності ТОВ «Інтер-Агро Ресурс» засуджений не вчиняв.

Суд оштрафував фіктивного власника компанії на 8500 гривень.

За даними Єдиного державного реєстру судових рішень, ТОВ «Інтер-Агро Ресурс» проходить у справі незаконного зменшення податкових зобов’язань перед бюджетом. Це ТОВ та ще кілька десятків компаній, як стверджує слідство, «використовуючи реквізити, печатки та банківські рахунки вищевказаних суб’єктів господарювання, шляхом документування безтоварних фінансово-господарських операцій у грудні 2016 року надали можливість службовим особам ТОВ “Ерлайт” ухилитись від сплати податку на додану вартість в сумі 3517192 грн., чим скоїли фіктивне підприємництво та пособництво в умисному ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах».

ТОВ «Ерлайт» зареєстроване у Києві, його засновник та власник – донеччанин Роман Ремізов.