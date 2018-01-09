Помер директор Олександрійського педколеджу (ФОТО)

Директор Олександрійського педагогічного коледжу Станіслав Гайдук помер у віці 66 років після тривалої хвороби.

Смерть настала пізно ввечері 7 січня 2018 року вдома, передає «Моя Олександрія».

Похорони відбудуться сьогодні, 9 січня, від будинку покійного на вулиці Бульварній, 3 (кол. Свердлова). Чотириповерховий синій будинок знаходиться біля другої школи. Прощання розпочнеться об 11:30, відспівування – о 12:00, винос тіла – о 13:00.

Педагога поховають на центральному кладовищі. Дорогою до кладовища передбачений заїзд у педколедж.

Станіслав Микитович Гайдук народився 10 серпня 1951 року. Починав у 70-х учителем фізики у школі №2. У 1987 році став директором школи №9, потім очолив школу №20. Після цього працював заступником міського голови з питань освіти та охорони здоров’я, директором Кіровоградського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, начальником обласного відділу освіти. В останні роки – директор Олександрійського педагогічного коледжу імені Василя Сухомлинського.

Кандидат педагогічних наук, лауреат обласної педагогічної премії імені Василя Сухомлинського, відмінник освіти України, викладач-методист.