«Пятый элемент» в сопровождении оркестра

На очередную новую программу киевского оркестра Lords of the Sound публика шла с любопытством: афиши обещали незабываемое шоу с музыкой из лучших фильмов и компьютерных игр в жанре фэнтези. Но авторы этой программы смогли особенно удивить: зрителям представили Ярослава Радионенко – парня с совершенно уникальным контральто, причем обладающим такой силой и диапазоном, что ему поддалась даже ария инопланетной оперной певицы из фильма «Пятый элемент».

По техническим причинам концерт задержался почти на час, но музыканты во главе с дирижером и худруком оркестра Виталием Саражинским играли так, что о досадной задержке слушатели забыли уже через несколько минут. Несмотря на определенную специфичность музыки, в зале филармонии негде яблоку было упасть. Причем публика тоже была весьма разнообразна: много молодых людей – студенты-технари, программисты и другие ИТ-специалисты, чьим хобби являются компьютерные игры. Группа студентов музыкального училища во главе с преподавательницей. Бабушки – божьи одуванчики, любительницы классической музыки (кстати, они смотрели и слушали с большим вниманием, несмотря на то, что многие кадры из фильмов, сопровождавшие музыку, изображали сцены насилия). И много детей – их страшными сказками об орках и черных колдунах уже давно не удивишь. Оркестр, по праву считающийся самым зрелищным в Украине, тоже не подвел: великолепные костюмы, плащи с мехом, загримированные лица и изюминка – небольшой хор. А гвоздем программы стал Ярослав Радионенко, выступавший то в образе эльфа, то Безумного Шляпника, то как представитель внеземной цивилизации. Ярослав оказался открытым и общительным, он рассказал «УЦ» и о своих успехах, и о трудностях, которые ему пришлось преодолеть.

– Ярослав, расскажи, пожалуйста, какими были твои самые первые шаги в музыке? И как стало понятно, что твой голос – уникален?

– Началось, как у многих – с музыкальной школы. Это вообще отдельная история и маленькая жизнь. Если бы не музыкалка, я бы, наверное, потерял себя. Педагоги меня взяли под музыкальную опеку и не отпускали до самого отъезда в Киев. Благодаря им, наверное, моя карьера и началась! Но мои шоу на ТВ для педагогов стали сюрпризом. Я вообще практически никому не говорил, что замышлял участие в «Х-Факторе». Я родился и провёл своё детство в городе Энергодар Запорожской области. Очень хотел пойти в музыкальную школу, и родители отдали меня туда. Я вообще считаю правильным, когда родители дают возможность детям попробовать себя в разных сферах, будь то искусство, музыка, спорт. И мне повезло. «Уникальный голос» – это я услышал уже в Киеве. А в родном городе я был просто поющий ребёнок, таких у нас много. Первым, кто так сказал обо мне, был музыкальный критик Сергей Соседов.

– Расскажи о своем участии в шоу «Х-Фактор» – почему решился, как проходил сам конкурс, кто тебя поддерживал тогда?

– В 2009 году, когда пошла интенсивная рекламная кампания самого проекта, я долго решался. Мне было 16 лет, куча комплексов на фоне лишнего веса, подростковые зажимы… Я в проекте видел своё преображение и победу над всем, что меня расстраивало и сдерживало. «Х-Фактор» был своеобразным переломным моментом. Я поверил в себя и смог найти своё место в жизни. Конечно, в тот момент у меня практически не было близких людей, кто бы поддерживал мои мечты. Были и насмешки, и «ну попробуй», и я понимал, что в принципе всем безразлично. Мама с папой и лучшая подруга Нелли помогли, поехали со мной на съёмки, и по сей день они мои самые родные люди, поддерживающие во всем. Само участие в проекте было напряженным, сложным, изматывающим. Но незабываемое и крутое путешествие в мир ТВ оставило самые тёплые воспоминания.

– Если честно, то, глядя на тебя сегодняшнего, и подумать бы не могла, что был лишний вес…

– Да, мой самый пик был на 147 кг. Это была тяжёлая схватка с весом. На кастингах «Х-Фактора» я весил приблизительно 120 кг.

– Ты связываешь свою дальнейшую жизнь с музыкой, пением? Как планируешь развиваться, строить карьеру?

– Я в этом году закончил Киевский национальный университет культуры и искусств по специальности «Кино и телевидение», получил степень магистра. Дальнейшую карьеру пока связываю с моим родным уже Lords of the Sound (у нас есть договорённости на длительную гастрольную деятельность), и в новом году, если сложатся звезды, я выпущу свою песню, где в записи будут принимать участие музыканты из оркестра.

Работы много, много идей, но пока что все находится в стадии творческого хаоса.

– Как вы с «Лордами» нашли друг друга? Просто Кропивницкий уже хорошо знает этот оркестр.

– Это так странно произошло… Мне в одной из социальных сетей написал продюсер Андрей Новаторов и предложил выступить не где-то там, а сразу в Национальной опере Украины в Киеве! Я, конечно, подумал сначала, что это розыгрыш. Я был вплотную занят магистерской работой… и тут – бац! Оставил ему свой телефонный номер, и через неделю уже состоялась премьера нашей программы Oscar Music Awards на самой главной вокальной сцене в Украине. Я считаю, что это или везение, или счастливое стечение обстоятельств. Ведь попасть в коллектив, где люди живут музыкой, (а другие там долго не задерживаются) – настоящее счастье. Я очень благодарен Андрею за это сотрудничество.

– А кому принадлежала идея исполнить фантастическую арию из «Пятого элемента»?

– Конечно, Андрею! Он сам подбирает все саундтреки и ищет артистов. У него есть чуйка на правильную музыку. «Пятый элемент» – это космическая музыка, для меня так точно.

– Образ эльфа, в котором ты выступал, тебе самому нравится? Можешь назвать себя чуточку эльфом?

– Я вообще обожаю все сказочные образы, фантазийные. Я себя в них очень комфортно чувствую. В первую очередь я человек, самый обычный и настоящий, но все же немного эльф и немного инопланетянин.