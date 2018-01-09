Скромный юбилей прекрасного музея

На прошлой неделе областной художественный музей праздновал 25-летие. Дата эта, конечно, довольно условная. Картинная галерея была создана в Елисаветграде в 1921 году, в 1924 она вошла в состав природно-исторического музея. Художественная часть экспозиции была полностью украдена во время войны, и галерею восстановили только в 1965 году. Тогда она разместилась в Преображенской церкви.

Однако в 1991 году помещения храмов стали возвращать церковным общинам. И областные власти вынуждены были закрыть галерею. И тогда произошло чудо. По крайней мере, именно так об этом событии вспоминают все его участники. 4 января 1993 года представитель президента в области Николай Алексеевич Сухомлин подписал распоряжение о создании на базе картинной галереи областного художественного музея и о выделении новому музею здания по ул. Карла Маркса, 60 (сначала музей, правда, арендовал здание у облсовета).

Это и правда было чудо. В то время как по всей стране массово закрывались учреждения культуры и распродавалось за бесценок бывшее государственное имущество, в нашей области создали новый музей и выделили ему прекрасное четырехэтажное здание в самом центре города. Конечно, здание нуждалось в ремонте и реставрации, нужно было решить проблему подтопления памятника-архитектуры и освободить несколько помещений, в которых были жилые квартиры. Музей открылся для посетителей только в 2001 году. Но его работники считают днем рождения учреждения именно 4 января 1993 года.

На сегодняшний день наш двадцатипятилетний музей по праву считается одним из лучших художественных музеев в Украине. Чего стоят собранные тут шедевры: Шишкин, Саврасов, «Юродивый» Сведомского, «Кровавое воскресенье» Коссака. Таким собранием могут похвастаться очень немногие провинциальные музеи. А охотничья хоругва на оленьих рогах, которая хранится в зале сакрального искусства, – икона вообще уникальная, такие больше не сохранились нигде.

В день рождения музейщики получили немало поздравлений и подарков и сами сделали прекрасный подарок посетителям. К юбилею в музее открылась выставка «Не згасне світ мистецького горіння» – это здание худмузея на работах кировоградских художников, автопортреты и портреты самих художников за работой.

В общем, если вы давно не были в музее, то 25-летие – прекрасный повод зайти. Тем более что, кроме постоянных экспозиций, в музее сегодня все еще выставляются скифское золото и трипольская керамика из коллекции музея «ПЛАТАР», а на втором этаже можно посмотреть персональную выставку замечательного кировоградского художника Михаила Надеждина.