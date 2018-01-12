У місті на Кіровоградщині, де в морозилці знайшли тіла дітей, помолилися за здоров’я немовлят (ФОТО)

11 січня 2018 року, в день пам’яті мучеників Віфлієму, єпископ Олександрійський і Світловодський Боголєп, провів молебень про здоров’я немовлят у кафедральному соборі Покрова Божої Матері в Олександрії.

Про це повідомляє сайт Олександрійської єпархії.

Разом з Боголєпом прихожани помолилися і про прощення гріха дітовбивства (абортів).

По завершенні владика закликав до небайдужості, до вміння дарувати любов і справедливо підтримувати безневинних.

Нагадаємо, тіла двох дітей виявили в морозильній камері домашнього холодильника в Олександрії 30 грудня. Жінка стверджує, що вони народилися мертвими.

Пізніше Боголєп прокоментував цю новину і закликав помолитися про гріх аборту.