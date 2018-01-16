Новый этап транспортной революции

На этой неделе перед журналистами отчитывался начальник управления транспорта и связи горсовета Кропивницкого Александр Вергун, который подвел итоги минувшего и поделился с журналистами планами на нынешний год. А они, нужно сказать, довольно амбициозны.

В марте стартует процедура перезаключения договоров между частными перевозчиками и городским советом. По словам Вергуна, сейчас управление транспорта и связи разрабатывает новый проект договора, в котором будут предусмотрены дополнительные требования к перевозчикам (обязательное наличие GPS-трекеров с возможностью отслеживать транспортные средства, содержание конечных остановок и самих автобусов в надлежащем санитарном состоянии и т. д.) и более разнообразная система наказаний за их невыполнение. На данный момент единственная мера – разрыв договора, но ее не всегда можно применить. Поэтому в новом договоре будет предусмотрена система штрафов. Время, предшествующее заключению договоров на новый срок, жители областного центра могут использовать для того, чтобы попытаться улучшить работу транспорта, – сейчас наиболее высокая вероятность, что жалобы и предложения горожан будут учтены. Так что, если вы имеете претензии или предложения, – обращайтесь в городской совет.

Однако грядущее перезаключение договоров не помешало частным перевозчикам уже сейчас потребовать от горсовета в очередной раз повысить цены на проезд. Причины называются две: рост минимальной зарплаты и повышение цены газа. Собственники маршрутов уже передали в горсовет свои расчеты – согласно им, цена проезда колеблется в пределах 5,40-5,50 грн. Сейчас управление транспорта и связи вместе с управлением экономики проводит анализ этих расчетов. По словам Вергуна, об окончательном решении данного вопроса можно будет говорить не ранее конца марта – после перезаключения договоров. «Мы постараемся договориться с и снизить цену проезда за счет уменьшения рентабельности, заложенной предприятиями-перевозчиками в тариф», - отметил начальник управления транспорта.

В планах, которые городская власть хочет осуществить в течение нынешнего года, самым амбициозным будет создание «Малого городского кольца» – новой транспортной развязки, которая позволит разгрузить центральную часть города. Для этого будут проложены новые троллейбусные линии по улицам Вокзальная, Яновского, Кропивницкого, Шевченко и переулку Училищному. Кроме того, будут проложены линии по ул. Мурманской и от Лесопарковой до пос. Молодежного – всего более 12 км. Этот проект будет выполняться при участии Европейского банка реконструкции и развития.