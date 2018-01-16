Uniclub – для своих детей

Не секрет, что все самые лучшие изобретения и проекты появляются не от желания заработать или изумить человечество, а чтобы как-то облегчить себе жизнь. Именно об этом задумались три мамы – учитель Оксана Михайловская, практикующие детские психологи Елена Рудас и Оксана Буткявичене.

– В прошлом году я принимала участие в конкурсе на директора школы в Кропивницком, – рассказывает Оксана Михайловская. - Не выиграла. Но я услышала, как в кулуарах обсуждали меня: мол, у нее же пятеро детей, куда она лезет? Куда она будет детей девать? С одной стороны, это, конечно, обидно, потому что я много лет работала завучем и умею распределять свое время между работой и семьей. Но, с другой стороны, это и правда проблема для многих. Я задумалась о создании такого клуба, центра, куда в любое время может прийти ребенок любого возраста от 1 до 16 лет. И чтобы это был не просто досуговый центр, где дети будут играть под присмотром взрослых, а место, где каждый ребенок проведет время с пользой для себя.

– Как это возможно на практике?

– На практике мы сейчас начинаем работать в трех направлениях: мини-садик для деток от 1 до 6 лет, продленка для школьников с 1 до 7 класса и подростковый клуб.

– Ежедневно с 9 до 12 у нас занятия для малышей, - объясняет Елена Рудас. – Для самых маленьких это занятия по развивающей методике Долмана. Для малышей постарше – кубики Зайцева на украинском языке (это уникальная методика, которая позволяет ребенку одновременно учиться говорить и читать), английский для самых маленьких. Для детей 4-6 лет – подготовка к школе.

– С 9 до 12 – это не слишком удобно для работающих мам…

– У нас нет сегодня условий, чтобы создать полноценный детсад, где малыши будут завтракать, обедать, спать. Но мы хотим, чтобы все дети и родители получали у нас то, что им нужно. Если маме нужно, то малыш может провести у нас и целый день, у нас есть кухня, где мы можем разогреть обед, кроватка, чтоб ребенок поспал, двор, в котором можно погулять. Но основные занятия с 9 до 12.

– Второе направление – это продленка, – говорит Оксана Михайловская. - Мы приглашаем учеников 1-11 классов, но особенно остро эта проблема стоит в 4-7 классе, когда в школе уже нет продленки. У меня сын в четвертом классе, и я знаю об этом очень хорошо. Ребенок приходит домой, берет в руки планшет и «залипает», забывает о времени. А вечером, когда все поужинали и пора готовиться ко сну, он вспоминает, что чего-то не сделал.

Если после школы ребенок приходит к нам, он отдыхает, делает уроки (наши специалисты все проконтролируют и, если нужно, помогут), потом отдыхает, общается со сверстниками, идет в литературный клуб.

– Мы не специалисты по химии или географии, – говорит Оксана Буткявичене. - Мы – психологи. Заниматься репетиторством по отдельным предметам мы не можем. Но у нас большой опыт практической работы с детьми, мы можем научить учиться: правильно распределять свое время, самостоятельно искать информацию. Мы можем определить, как тому или иному ребенку легче запоминать материал, и научить его этому. Если же ребенку нужна помощь по какому-то конкретному предмету, то мы имеем возможность пригласить репетитора прямо сюда. Сегодня с нами готовы работать учителя абсолютно по всем предметам. Если у ребенка трудности с учебой в целом (он делает все слишком медленно, плохо усваивает материал и т. п.), то он может индивидуально поработать с психологом.

В любом случае, каждый ребенок получит именно ту помощь, которая ему нужна. Вечером, когда он придет домой, вы можете быть уверены, что он сделал все уроки, позанимался с репетитором и т. п., и спокойно отдыхать.

– Третье направление, – продолжает психолог. - Это подростковый клуб для детей от 12 лет. Это психологические игры, социальная грамотность, развитие личности, подготовка к самостоятельной жизни: тайм-менеджмент, финансовая грамотность и т. п. Для детей, которые переживают трудности переходного возраста, – индивидуальная и групповая работа с психологом.

– Это востребовано?

– Очень! Большинству детей в этом возрасте требуется помощь. Им тяжело справиться с эмоциями, тяжело понять, что они переживают, сложно делиться своими проблемами с родителями. Самостоятельно обратиться к психологу ребенок, может, и не захочет, а когда это клуб, общение со сверстниками, психологические игры, то подростку комфортно и легко.

– А литературный клуб?

– Это моя мечта, - говорит Оксана Михайловская. – Хочется создать клуб и для тех детей, которые любят читать (им нужна помощь в подборе хорошей современной литературы, возможность обсудить с кем-то прочитанное и т. п.), и для тех, кто не читает вообще, – их можно заинтересовать. У меня есть дочка Саша, которая не выпускает книгу из рук, даже ночью, и есть сын Кирилл, который ничего, кроме школьных учебников, не читает. Но совместное чтение подходящих по возрасту произведений, обсуждение прочитанного ему тоже интересно.

Мы открыты для любых предложений. Мы в первую очередь спрашиваем родителей и детей: а чего бы вы хотели? Возможно, у нас будет группа для дополнительных занятий по английскому языку по школьной программе. Может быть, школьники захотят какой-то научный кружок. Для старшеклассников мы предлагаем подготовку к госаттестации и ВНО. В общем, все, что интересно вам и вашим детям. У нас достаточно места, чтобы разные группы занимались одновременно, не мешая друг другу.

Сегодня Uniclab только начинает работать. Это огромный частный дом на тихой улочке в центре города. Здесь много книг, игр, игрушек для детей самого разного возраста, удобная мебель, небольшой уютный дворик. Здесь очень хорошо. Остается только главный вопрос: сколько это стоит?

– Назвать одну сумму сложно, - говорит Оксана Михайловская. – Не хочется сбивать людей с толку. Мы хотим, чтобы у нас каждый ребенок получал именно то, что нужно ему. Если это просто продленка и ребенок самостоятельно делает уроки – это одно, если ему нужен репетитор по химии или дополнительные занятия по английскому языку, помощь психолога, то сумма уже меняется. То есть все индивидуально.

– Если семья живет рядом, и один, два или три ребенка приходят к нам в центр каждый день – на занятия для малышей или делать уроки, – то родителям будет удобней и выгоднее вступить в нашу общественную организацию, ежемесячно платить членские взносы и принимать посильное участие в работе клуба, - говорит Оксана Буткявичене. – Если же маме просто нужно на один день оставить где-то малыша или подросток раз в неделю приходит к нам в клуб, то это разовая оплата.

На данном этапе мы не ставим перед собой цель много зарабатывать. Мы хотим создать центр, в который родители смогут в любое время привести ребенка любого возраста и быть уверены, что он не просто будет под присмотром, а проведет время с пользой. Но вы сами понимаете, что бесплатного ничего не бывает. Нам нужно оплачивать коммунуслуги, покупать канцтовары, посещать семинары и т. п. Репетиторство, консультации психологов – все это стоит денег.

В любом случае звоните: (097) 248-60-16, (095) 189-20-72, заходите на наш сайт http://uniclub-homeschooling.webnode.com.ua и на нашу страницу в «Фейсбуке» https://www.facebook.com/uniclub.homeschooling.90. Или просто приходите знакомиться: ул. Карабинерная, 61, Uniclub. Мы открыты к любым предложениям.