У Кропивницькому відзначили День соборності (ФОТО)

У Кропивницькому з нагоди Дня соборності відбулось урочисте покладання квітів до пам’ятника Богдана Хмельницького – одного з поборників незалежності України, та мітинг.

В урочистостях взяли участь керівники області та міста, представники громадських організацій, військовослужбовці, студентство і громадськість обласного центру, передає прес-служба мерії.

«99 років тому на Софійському майдані в Києві відбулось урочисте проголошення Універсалу про Акт Злуки УНР і ЗУНР. З того часу історія підтверджує, що ми завжди були разом, ще за часів Київської Русі, – наголосив під час виступу професор ЦНТУ Василь Орлик. – Сьогодні знаменний день ще й тому, що цього дня українській незалежності виповнюється 100 років. Саме у цей день у 1918 році була проголошена незалежність української держави у IV Універсалі Української Центральної Ради. Але тоді нашим дідам-прадідам не вдалось відстояти власну державу. І проблема втрати державності в період визвольних змагань була не лише у зовнішніх агресорах, а й у внутрішніх чварах. Тому хочеться застерегти сучасних політиків: не повторюйте помилки сторічної давнини, адже українська держава і український народ – це головне!»

Після виступів кропивницьких істориків та громадських активістів усіх героїв, що поклали життя у боротьбi зa незaлежнiсть Укрaїни, учасники мітингу вшанували хвилиною мовчання.

Також під час урочистостей усі охочі мали можливість долучитись до всеукраїнської акції «Ткaнa Укрaїнa». Кропивницькі волонтери розпочали ткати карти Кіровоградської області і Криму, які потім стануть елементами всеукраїнського полотна.

Завершили захід його учaсники спільним виконанням Гімну України: кропивничани об’єдналися, взявшись за руки, і утворили символічне коло єдності навколо пам’ятника Богдану Хмельницькому.