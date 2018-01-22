Загибель під час теракту в Кабулі працівників кропивницької авіакомпанії підтвердили офіційно (ФОТО)

Під час теракту в Кабулі загинули два співробітники авіакомпанії «УРГА» з Кропивницького.

Про це йдеться на офіційному сайті компанії.

Наводимо повідомлення повністю: «20.01.2018 о двадцять першій годині стався терористичний напад на готель в м. Кабул (Ісламська Республіка Афганістан) внаслідок якого загинули два співробітники авіакомпанії:

– Дикій Олександр Дмитрович – командир повітряного судна-інструктор;

– Кардаш Валерій Миколайович – інженер з технічного обслуговування повітряних суден електро-, радіо та іншого обладнання».

Нагадаємо, ввечері 20 січня у столиці Афганістану Кабулі група озброєних бойовиків ісламістського руху «Талібан» напала на готель Intercontinental на заході міста. У готелі лунали вибухи та постріли, а потім сталася пожежа. За останніми офіційними даними, внаслідок атаки загинуло щонайменше 18 людей, 14 з яких іноземці.